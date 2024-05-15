عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رش وتجريع 1366 رأس ماشية ضمن قافلة بيطرية مجانية في الجيزة

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية

نظمت مديرية الطب البيطري بالجيزة، قافلة علاجية مجانية بناحية قرية المنوات بمركز ابو النمرس، وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد وكيل الوزارة – مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات وزير الزراعة السيد القصير واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء ايهاب صابر رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتوجيه قوافل علاجية و إرشادية لخدمة ودعم المربين فى اطار المبادرات الرئاسية حياة كريمة وحماية الثروة الحيوانية فى جميع انحاء المحافظة و بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة.

وشملت أعمال القافلة ما يلي:-
1- رش عدد (500) رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية.

2- تجريع عدد (400) رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية و الديدان .
3- علاج عدد 108 رأس حيوان من الأمراض الباطنية.                 

 4- علاج عدد (147) راس حيوان من الامراض التناسلية والعقم  وكذلك الفحص المستقيمي .

5- أخد عدد (34) عينة دم لفحص مرض البروسيلا .

6- عمل فحص تناسلى عن طريق الجس المستقيمى لعدد (77) رأس ماشية.

 7- علاج 1040 طائر للامراض البكتيرية .

8- عمل ندوات ارشادية عن اسباب مرض الحمى القلاعية و طرق العلاج و كيفية الوقاية منها واهمية التأمين الصحي علي الماشية.

IMG-20240515-WA0060
IMG-20240515-WA0060
IMG-20240515-WA0058
IMG-20240515-WA0058
IMG-20240515-WA0057
IMG-20240515-WA0057
IMG-20240515-WA0055
IMG-20240515-WA0055
IMG-20240515-WA0059
IMG-20240515-WA0059
IMG-20240515-WA0056
IMG-20240515-WA0056
IMG-20240515-WA0053
IMG-20240515-WA0053
IMG-20240515-WA0054
IMG-20240515-WA0054
IMG-20240515-WA0052
IMG-20240515-WA0052

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يتلقى ضربة مُوجعة قبل لقاء الترجي في ذهاب نهائي أفريقيَا

مدبولي: وصول 14 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"

تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر 25 محافظة من 3 ظواهر جوية

الذهب يرتفع عالميا لليوم الثاني ويسجل أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع

هدية من الدولة قبل العيد.. بشائر تنتظر المواطنين الشهر المقبل| المرتبات أبرزها

قرار عاجل بشأن تصالح مرتضى منصور مع عبد الناصر زيدان.. تفاصيل

التفاصيل الكاملة لتشغيل أول تاكسي كهربائي في مصر يكشفها وزير النقل.. صور

إعلامي يكشف مفاجأة نارية بشأن أزمة الشحات والشيبي

موضوعات متعلقة

محافظ الجيزة: رصف طريق البراجيل أسفل محور 26 يوليو الجديد

حياة كريمة تطلق قافلة تنموية شاملة في قرى أبو النمرس بالجيزة|شاهد

نائب محافظ الجيزة تتابع انتظام العمل بملف التصالح بالمراكز التكنولوجية

محافظ الجيزة ورئيس حماية المستهلك يقودان حملة على المخابز والسلاسل التجارية.. صور

لاستخدامه المحمول.. إلغاء العام الدراسي لطالب ورسوبه بسبب الغش في الجيزة

محافظ الجيزة يستقبل رئيس جهاز حماية المستهلك لمتابعة أسعار السلع

نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز الصف.. صور

محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لمدينة البدرشين وقرية القصر بالواحات البحرية

ترشيحاتنا

مصدر رفيع المستوى: إسرائيل مسئولة عن غلق المعابر مع قطاع غزة

ستون عامًا على تحويل مجرى نهر النيل لبناء السد العالى

خادشة للحياء .. تفاصيل واقعة التحرش بفتاة داخل سيارة تطبيق الكتروني

تحقيق خاص لـ"إندبندنت" البريطانية: بايدن متواطئ مع إسرائيل في المجاعة بقطاع غزة

معنى كلمة "أوبة" و"هبوا" وجمع عار|أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات الإعدادية اليوم

روتانا كذبتها .. شيرين عبدالوهاب تعيش أزمة جديدة‎


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ55.. 10 صور أثارت ضجة لـ أصالة نصري

شاهد| صور خطوبة الفنانة سلمى أبو ضيف

توب لافت.. هنا الزاهد تثير الجدل رفقة الراقصة بدرة

عمره 50 مليون سنة.. رصد كائن بحري غريب في مرسى علم| صور

فيديو

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطوبتها

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية حبيتك بالتلاتة لـ نداء شرارة.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-