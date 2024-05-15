رش وتجريع 1366 رأس ماشية ضمن قافلة بيطرية مجانية في الجيزة

نظمت مديرية الطب البيطري بالجيزة، قافلة علاجية مجانية بناحية قرية المنوات بمركز ابو النمرس، وذلك تحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد وكيل الوزارة – مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

يأتي ذلك بناء على توجيهات وزير الزراعة السيد القصير واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء ايهاب صابر رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتوجيه قوافل علاجية و إرشادية لخدمة ودعم المربين فى اطار المبادرات الرئاسية حياة كريمة وحماية الثروة الحيوانية فى جميع انحاء المحافظة و بالتعاون مع كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة.

وشملت أعمال القافلة ما يلي:-

1- رش عدد (500) رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية.

2- تجريع عدد (400) رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية و الديدان .

3- علاج عدد 108 رأس حيوان من الأمراض الباطنية.

4- علاج عدد (147) راس حيوان من الامراض التناسلية والعقم وكذلك الفحص المستقيمي .

5- أخد عدد (34) عينة دم لفحص مرض البروسيلا .

6- عمل فحص تناسلى عن طريق الجس المستقيمى لعدد (77) رأس ماشية.

7- علاج 1040 طائر للامراض البكتيرية .

8- عمل ندوات ارشادية عن اسباب مرض الحمى القلاعية و طرق العلاج و كيفية الوقاية منها واهمية التأمين الصحي علي الماشية.

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