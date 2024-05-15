رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يتلقي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التركي

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التركي، تناولا خلاله التطورات المتعلقة بالحرب على غزة والجهود المبذولة لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

كان نائب رئيس حركة حماس في غزة الدكتور خليل الحية قد أكد في وقت سابق؛ أن كل المبادرات والعروض التي طرحتها الحركة فشلت بسبب تعنت رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقال الحية في بيان له : نريد التهدئة وتحقيق صفقة تبادل حقيقية، لكن نتنياهو يريد استمرار الحرب، مضيفا: نتنياهو يريد استمرار الحرب لتحقيق أهدافه الشخصية وأطماعه السياسية.

وتابع : قوات الاحتلال مصرة على مواصلة حرب الإبادة على شعبنا في القطاع.

واكمل "نتحدث عن مفاوضات تحت نيران الاحتلال الإسرائيلي

فالمفاوضات تراوح مكانها بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي في رفح وحاليا لا توجد مفاوضات وكل ما يقوله نتنياهو هدفه إرضاء شعبه.

وواصل: لم نعلق المفاوضات ولم ننسحب منها، والاحتلال انقلب على اقتراح الوسطاء فالاحتلال الإسرائيلي يريد كسب المزيد من الوقت على حساب المفاوضات و الولايات المتحدة تستطيع أن توقف الحرب لكنها لا تقوم بذلك، وهي متفقة مع الاحتلال.

وزاد " فقط نستجيب لمصلحة الشعب الفلسطيني بعيدا عن الضغوط السياسية والعسكرية ونتمنى أن تكون الوساطة الأميركية غير منحازة إلى "إسرائيل" في مسار المفاوضات.

واختتم تصريحه، قائلا: " الشعب الفلسطيني هو من يقرر من يحكم قطاع غزة، ونرفض وجود أي جهات أجنبية داخله.