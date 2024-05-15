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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة بنها تنظم ندوة تعريفية عن المنح المقدمة من وكالة الفضاء المصرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها بمكتبه اليوم، وفدا من وكالة الفضاء المصرية وذلك علي هامش الندوة التعريفية التي نظمتها الجامعة عن المنح المقدمة من الوكالة وذلك في إطار حرص الجامعة نشر الوعي بالمنح والمشاريع الدولية التي تقدمها الجهات الدولية المعروفة.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي إن المنح المقدمة لطلاب الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي من وكالة الفضاء المصرية تأتي انطلاقا من اهتمام الوكالة ببناء مجموعات بحثية من المتخصصين بالجامعات المصرية ولنشر وتوطين علوم وتكنولوجيا الفضاء وتكوين فرق بحثية متخصصة في بناء وتطوير تلك التكنولوجيات.

وأعرب " الجيزاوي " عن ترحيبه بوفد وكالة الفضاء المصرية، منوها عن أهمية المنح الدراسية المقدمة للطلاب والباحثين ، مشيدا بالعلاقة الإستراتيجية والتعاون بين الجامعة ووكالة الفضاء المصرية فى مجال علوم الفضاء والأقمار الصناعية.

وأكد أن جامعة بنها تتطلع إلى مزيد من التعاون والانجازات مع الوكالة التي تساهم في خدمة المشروعات القومية للدولة.

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