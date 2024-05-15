رضوى الشربيني تفضح سائق أوبر أثناء اعتدائه على فتاة التجمع

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، على صفحتها الشخصية فيديو عن حوادث الاعتداء على الفتيات من قبل سائقي أوبر، وذلك من خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

رضوى الشربيني تهاجم أوبر

وطالبت الإعلامية رضوى الشربيني، بوقف خدمات شركة أوبر داخل مصر، وذلك بعد حوادث الاعتداء على الفتيات من قبل سائقي أوبر خلال الفترة الأخيرة، وكانت آخر واقعة هي محاولة سائق أوبر التعدي على فتاة جسديًا وهددها بالقتل، ولم تكن هذه هي الضحية الأولى، بل تكررت الواقعة أكثر من مرة.

ونشرت رضوي الشربيني صورة لسائق اوبر المعتدي علي فتاة التجمع وصورة الفتاة علي أبلكيشن الواتس اب التي من خلالها تعرف عليها.