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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

كارثة اقتصادية.. أمريكا ترفع أسعار الرسوم الجمركية على هذه السيارات بنسبة 100%

السيارات الصينية
السيارات الصينية

أعلنت الحكومة الأمريكية عن توسيع وزيادة التعريفات الجمركية على مجموعة واسعة من السلع الصينية، بما في ذلك المنتجات الخضراء مثل الألواح الشمسية والبطاريات والسلع الطبية، وفي خطوة ملحوظة، زادت التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية من 25% إلى 100%.

ظهرت شائعات حول تمديد وتوسيع هذه التعريفات الأسبوع الماضي، بعد مراجعة متعددة السنوات لـ "القسم 301 التعريفات" التي تم تنفيذها في ظل الإدارة السابقة. 

كانت السيارات المصنوعة في الصين تخضع سابقًا لتعريفة جمركية بنسبة 25% عند استيرادها إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تعريفة إضافية بنسبة 2.5% تُفرض على جميع السيارات الأجنبية، ليصل الإجمالي إلى 27.5%. 

 

الغزو الصيني لسوق السيارات الأمريكي

هذا الأمر أبعد معظم السيارات الصينية عن السوق الأمريكية، مفضلة التصدير إلى الدول ذات التعريفات الجمركية المنخفضة.

ومع ذلك، نظرًا لأن السيارات الكهربائية الصينية تُعد ميسورة التكلفة بشكل كبير، فإن تعريفة بنسبة 25% لم تكن كافية لمنع دخولها إلى السوق الأمريكية بأسعار تنافسية. 

لهذا السبب، كان من المتوقع أن تجد السيارات الكهربائية الصينية طريقها إلى الولايات المتحدة.

لكن الرئيس بايدن قرر أن التعريفة البالغة 25% لن تكون كافية لمنع تقدم الصين، لذا زادها إلى 100%. 

هذا يعني أن السيارات الكهربائية الصينية ستباع في الولايات المتحدة بضعف السعر الذي كانت ستحققه.

تشمل هذه الخطوة أيضًا زيادة الرسوم الجمركية على البطاريات ومعادن البطاريات والألواح الشمسية والصلب والألومنيوم ورقائق الكمبيوتر. 

ستدخل معظم هذه التعريفات حيز التنفيذ هذا العام، فيما سيتم فرض بعضها العام المقبل، مع وجود عملية استثناء تعريفية لبعض الحالات. 

تتوفر قائمة بالمنتجات المستهدفة في صحيفة حقائق البيت الأبيض.

حاليًا، يتم تصنيع سيارتين كهربائيتين فقط في الصين ويتم بيعهما في الولايات المتحدة: Polestar 2 EV وVolvo S90 Recharge Plug-in Hybrid. كلتا الشركتين مملوكتان لشركة جيلي الصينية، لكن مقرهما الرئيسي في السويد ويتم التصنيع في أجزاء مختلفة من العالم حسب الطراز.

من المقرر أن تطلق فولفو سيارة EX30 هذا العام بسعر يبدأ من 35 ألف دولار، شاملاً التعريفة الجمركية البالغة 25%. 

مع التعريفة الجديدة، سيرتفع السعر إلى حوالي 54 ألف دولار، إلا إذا نقلت فولفو الإنتاج خارج الصين، وهو أمر تدرسه أيضًا شركة BYD لدخول السوق الأمريكية.

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