عواصف ترابية ورياح شديدة تضرب مدن البحر الأحمر ولا تأثير على الحياة العامة

شهدت مدن رأس غارب والغردقة وسفاجا في البحر الأحمر، مساء اليوم الأربعاء، تأثيرًا لعاصفة ترابية وموجة من الرياح الشديدة، مما أدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية وارتفاع في درجات الحرارة، بالإضافة إلى ارتفاع الأمواج في البحر الأحمر.

وبالرغم من تأثير الظروف الجوية السيئة، إلا أن مظاهر الحياة العامة في تلك المدن لم تتأثر بشكل كبير، حيث استمرت الأنشطة اليومية بشكل طبيعي.

وفي هذا السياق، أكدت هيئة موانئ البحر الأحمر على أهمية اتخاذ التدابير الاحترازية لضمان سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، وذلك من خلال التنسيق المستمر مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لضمان سلامة الملاحة البحرية وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

وفي ختام تصريحاتها، شددت الهيئة على أهمية اليقظة والتأهب لمثل هذه الظروف الجوية السيئة، ودعت جميع المواطنين والمسافرين إلى اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية لتفادي أية مخاطر محتملة.