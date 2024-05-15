تعليق ناري من مفيدة شيحة على واقعة محاولة خطف فتاة التجمع

عبرت الإعلامية مفيدة شيحة، عن صدمتها لواقعة محاولة سائق أوبر، اغتصاب وخطف فتاة والاعتداء عليها جنسيا، في التجمع، معبرة عن رفضها لهذه الوقعة الصادمة.

وعلقت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج “الستات”، المذاع عبر قناة “النهار وان”، مساء اليوم الأربعاء، أن ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق أوبر مشتبه في محاولته خطف فتاة والاعتداء عليها جنسيًا، متابعة ان هذه الشركة عاملة مصايب ودي تاني حادثة في أقل من شهرين.

وتابعت مفيدة شيحة، “لا اعرف ما هى الطريقة التي وضعتها هذه الشركة لاختيار السائقين فيها، ولا اعرف كيف تعمل هذه الشركة، وما هى إجراءات الأمان لديها حتى تحدث هذه الحوادث وكل هذه الحوادث تحت بند اغتصاب بناتنا”.