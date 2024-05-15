أسرار وخفايا .. حقيقة اكتشاف هيكل ضخم بجوار هرم خوفو الأكبر

لا تزال أهرامات الجيزة تحمل الكثير من الأسرار وبينما يواصل العلماء تحقيق اكتشافات جديدة، فإن الكثير منها يثير أيضًا أسئلة جديدة.

من جانبها، نفت وزارة السياحة والآثار، ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وبعض مواقع الصحف الإلكترونية من قيام أحد البعثات الأثرية باكتشاف مجسم أو هيكل ضخم بجوار هرم خوفو الأكبر.

هيكل ضخم بجوار هرم خوفو الأكبر

وقال أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، إن هناك بعثة أثرية يابانية من جامعة وسيدا كانت قد قامت بعمل مسح أثري راداري خلال موسم حفائر العام الماضي (2022- 2023)، بعد حصولها على موافقة اللجنة الدائمة للآثار المصرية، وذلك بموقع الجبانة الغربية بمنطقة أهرامات الجيزة.

أسفرت أعمال المسح الأثري الراداري في إبريل 2023، عن وجود تجويف داخل الأرض دون معرفة ما هيئته أو إذا كان فارغاً أو يحتوي على شئ بداخله، لذلك قام المجلس الأعلى للآثار بتشكيل بعثة أثرية مصرية يابانية لعمل الحفائر الأثرية بموقع التجويف.

وتقوم البعثة حاليا بأعمال الحفائر وحتى الآن لم تُسفر هذه الأعمال عن أي اكتشافات أثرية جديدة بالمنطقة.

وأكد مدير عام آثار الهرم أنه فور إنتهاء البعثة من أعمالها سوف تقوم بعمل تقرير مفصل بنتائج هذه الحفائر سواء بالسلب أو الإيجاب ورفعه للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.

من جانبه، قال الدكتور طه رابح، القائم بأعمال المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن المعهد شارك مع بعض الباحثين من "جامعة هيغاشي نيبون" الدولية، و"جامعة توهوكو" في إجراء بحث علمي ودراسة كشفية في مناطق بجوار الهرم الأكبر وأن هذه الأبحاث نشرت بواسطة الجامعات اليابانية.

وأكد رابح في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد"، أن نتائج الأبحاث المنشورة التي قام بها أعضاء البعثة اليابانية وبين فريق معمل الكهربية بالمعهد، أكدت وجود فراغ بجوار الهرم الأكبر هرم الملك الخوفو مما قد ينبئ عن كشف أثري مهم، وتم رفع نتائج هذه الأبحاث للمختصين.

وأشار القائم بأعمال المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلي أن دور المعهد قد انتهي عند هذا الأمر وأنه ليس مسئولا عن أي أعمال حفر لتبين نتائج صحة الأبحاث التي تمت، وأن هذا الأمر من مسئولية المجلس الأعلى للآثار وليس نحن وهم المسئولين عن الحفر.

وأكد أحمد عامر الخبير الأثري، أن الهرم الأكبر أحد عجائب الدنيا السبع القديمة، مضيفًا: "الهرم الأكبر كان مغطى بالحجر الجيري وبه مجمع جنائزي".

وأشار"عامر"، إن الهرم الأكبر تم بناؤه عام 2750 قبل الميلاد، وطريقة بناء الأهرامات فريدة، مؤكدا أن الهرم الأكبر رمز خالد للحضارة المصرية القديمة"، مضيفًا: "الملك خوفو لا يوجد له إلا تمثال واحد فقط بالمتحف المصري طوله 9 سنتيمتر فقط".

وتابع أحمد عامر: "مازال الهرم الأكبر مُمتلئاً بالكثير من الأسرار والخبايا التي لم يتوصل لها أحد حتى الآن".

وأكمل أحمد عامر: "مصر بها أكثر من 126 هرمًا لكن المصريين لا يعلمون إلا أهرامات الجيزة لأنها الأكثر شهرة".

هرم خوفو الأكبر

يشار إلى أنه قبل أيام كشف أحمد عيسى، وزير السياحة واللآثار، أن المجلس الأعلى للآثار انه هناك زيادة في الإيرادات الخاصة بالاهرامات بمقدار 5 مرات خلال عامين ماليين، مؤكدًا على أن ذلك يساهم في زيادة قدرة المجلس على القيام بدوره نحو توفير ما تستحقه المواقع الأثرية والمتاحف من إنفاق، بما يعمل على الحفاظ عليها وتحسين التجربة السياحية للزائرين والسائحين بها والذي يعد أحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر.

وأشار الوزير، خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، إلى أنه تم تطوير التجربة السياحية في عدد من المواقع الأثرية والمتاحف كمرحلة أولى، وإطلاق منظومة للمدفوعات الرقمية غير النقدية وتطبيق نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية ببعض المواقع والمتاحف، ورقمنة شراء تذاكر الدخول إلكترونيًا، لافتًا إلى أنه لازال هناك طموح أكبر لاستكمال مزيد من الإصلاح المالي بالمجلس، خلال الفترة المقبلة، وتطوير بعض الوظائف والمهام منها الموارد البشرية HR، والتحول الرقمي ونظم المعلومات IT، والتسويق، وإدارة العمليات والتشغيل.

واستعرض أبرز مستجدات مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري، وخاصة في ظل التحرك السريع والإجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال الفترة الماضية، جراء الأحداث الجيوسياسية الجارية التي تشهدها الساحة الدولية، مشيراً إلى أن صناعة السياحة في مصر أثبتت أنها تستطيع التعامل مع الظروف الصعبة التي قد تلاحقها، حيث إنها حققت نمواً في حجم الحركة السياحية الوافدة إليها رغم هذه الأحداث، مهنئاً القطاع الخاص المصري على جهوده في تحقيق هذا الأداء.

وأكد الوزير على الدعم والاهتمام البالغ الذي يحظى به مشروع المتحف المصري الكبير لدى الدولة المصرية، مشيراً إلى الاجتماع الأخير الذي عقده وترأسه رئيس مجلس الوزراء لمتابعة جاهزية وتطورات موقف الأعمال بالمتحف وتطوير المنطقة المحيطة به، واستعدادات الافتتاح.