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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

معلول وعاشور| تصريح من كولر.. وانتظار قرار في الأهلي يخص 3 نجوم

فريق النادي الأهلي
فريق النادي الأهلي

النادي الأهلي.. يبحث عشاق كرة القدم وخاصة جماهير القلعة الحمراء عن أهم الملفات التي تتعلق بـالنادي الاهلي الخاصة بتجديدات لاعبي النادي أو التعاقد مع لاعبين جدد، وبالتزامن مع اقتراب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي والترجي التونسي، يتساءل جماهير كرة القدم عن حدوث أي تغييرات في فريق النادي الأهلي خصوصًا مع اقتراب موسم الانتقالات الصيفية.

وفي الأيام القليلة الماضية، اثارت بعض ملفات لاعبي النادي الأهلي اهتمامات الساحة الكروية، خاصة مع حديث السويسري مارسيل كولر عن التجديد لبعض اللاعبين والتعاقد مع لاعيبة جدد بالتزامن مع اقتراب موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أنه قررت لجنة كرة القدم بالنادي الأهلي تأجيل حسمها في بعض القرارات عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ونرصد لكم في السطور التالية أبرز ملفات النادي الأهلي المؤجلة.

ملف المحترفين الأجانب بالنادي الأهلي

ويترقب جماهير النادي الأهلي، قرار لجنة الكرة في القلعة الحمراء لحسم ملف المحترفين الأجانب في الفريق، ويتواجد عدد من اللاعبين الأجانب المحترفين داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ومن المنتظر أن تحسم لجنة الكرة بالنادي الأهلي قرارها حول كلًا من: اللاعب علي معلول، وأليو ديانج، وأنتوني موديست، وبيرسي تاو، مع ضرورة الاستفادة المادية للنادي من وراء بيعهم.

بقاء أو رحيل علي معلول

ويعد ملف اللاعب التونسي علي معلول، من أهم الملفات المتواجدة داخل النادي الأهلي حاليًا، وينتظر الجميع قرار النادي الأهلي حول التجديد للاعب التونسي أو رحيله، خصوصًا عقب مطالبة علي معلول زيادة كبيرة في عقده في حالة التجديد لموسمين إضافيين مع الفريق بمبلغ مليون و450 ألف دولار في الموسم.

ورفض التونسي علي معلول فكرة التجديد لموسم واحد فقط مع النادي، وما زالت لجنة الكرة في مراحل التفاوض مع علي معلول للتوصل إلى اتفاق بينهما، وفي حالة رحيل علي معلول تدرس لجنة الكرة بالنادي الأهلي التعاقد مع ظهير أيسر للفريق لتعويض التونسي علي معلول في حالة رحيله.

عودة محمد شريف وتحصين إمام عاشور

وأشارت بعض التقارير لرغبة النادي الأهلي في عودة اللاعب محمد شريف، مهاجم الفريق السابق والمحترف بصفوف الخليج السعودي، مرة أخرى ليصبح المهاجم الثالث مع الفريق في وجود وسام أبو علي ومحمود كهربا. 

وفي جانب أخر، مع تفوق أداء اللاعب إمام عاشور في المباريات الأخيرة، ترغب لجنة الكرة بالنادي الأهلي تحصين اللاعب إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق، خصوصًا عقب الحديث عن تلقيه عروض خليجية.

ملف المعارين والراحلين عن النادي الأهلي 

ومن المقرر أن تحسم لجنة كرة القدم بالنادي الأهلي، ملف اللاعبين المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء، عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا، ويأتي علي رأس ملف المعارين المدافع محمد المغربي المعار لفريق سموحة لحاجة خط الدفاع، إضافة إلى اللاعب مصطفى البدري وعمار حمدي ورأفت خليل.

أما عن ملف الراحلين عن القلعة الحمراء، فيرغب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، في رحيل بعض اللعيبة عن الفريق، ووفًا للتقارير يرغب كولر في رحيل التونسي محمد الضاوي كريستو، وكريم نيدفيد، وخالد عبد الفتاح، وعمرو السولية.

بعثة النادي الأهلي

وفي سياق متصل، غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأربعاء، في طريقها إلى تونس.

هذا وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد خاض مرانه الختامي في القاهرة عصر اليوم الأربعاء، قبل التوجه إلى مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى تونس.

وكان الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، قد توجه إلى تونس برفقة الكابتن سمير عدلي المدير الإداري، خلال الساعات الماضية، للترتيب لاستقبال بعثة الفريق فور وصولها إلى تونس، والاطمئنان على الترتيبات الخاصة بالإقامة ‏والانتقالات وملعب التدريب.

ومن المقرر أن يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا على نظيره الترجي التونسي، في تمام الساعة العاشرة مساء السبت المقبل، على أرضية ستاد رادس بالعاصمة التونسية، لحساب ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024.

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