نهائي الأبطال| بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة للمغادرة لتونس لمواجهة الترجي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تونس، وذلك لمواجهة فريق الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقدم قائمة الوصول الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي ورئيس البعثة وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي.

مران الأهلي

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد خاض مرانه الختامي على ملعب مختار التتش، قبل السفر مساء اليوم إلى تونس، استعدادًا لمواجهة فريق الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق اجتماعًا مع الطاقم المعاون له، لمناقشة عدد من الأمور الفنية الخاصة بالاستعداد للمباراة.

كما أدى اللاعبون تدريبات بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ العديد من الفقرات الخططية المتنوعة.

كان الكابتن خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي، توجه إلى تونس برفقة الكابتن سمير عدلي المدير الإداري خلال الساعات الماضية، للترتيب لاستقبال بعثة الفريق فور وصولها إلى تونس.

وجاء سفر الكابتن خالد بيبو إلى تونس من أجل إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بوصول البعثة والإجراءات المتعلقة بالإقامة ‏والانتقالات وملعب التدريب، وذلك قبل مواجهة الترجي في ذهاب الدور النهائي لدوري الأبطال المحدد له السبت المقبل.

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