نهائي أفريقيا..الأهلي يعلن إصابة كريستو في العضلة الضامة وغيابه عن مباراة الترجي

كشف اللاعب أحمد شوبير عن إصابة محمد كريستو في العضلة الضامة وغيابه عن مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب شوبير: “الأهلي يعلن إصابة محمد كريستو في العضلة الضامة وغيابه عن مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا”.

قائمة الأهلي لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، على معلول، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، أليو ديانج، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، كريم نيدفيد، رضا سليم، حسين الشحات، بيرسي تاو، كريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، أنتوني موديست".