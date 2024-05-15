بعثة الأهلي تتحرك إلى مطار القاهرة لبداية رحلة السفر لتونس .. صور

كشف الإعلامي أحمد حسن عن تحرك بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة لبداية رحلة السفر لتونس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وشارك أحمد حسن لقطات للاعبين أثناء التحرك، وكتب: “بعثة الأهلي تتحرك إلى مطار القاهرة لبداية رحلة السفر لتونس”.

قائمـة الأهلي لمواجهة الترجي في ذهاب نهائي إفريقيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، على معلول، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، أليو ديانج، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، كريم نيدفيد، رضا سليم، حسين الشحات، بيرسي تاو، كريم فؤاد.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبوعلي، أنتوني موديست".