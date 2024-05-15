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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة| الأهلي يكشف حجم إصابة نجم الفريق قبل مواجهة الترجي

الاهلي
الاهلي

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن محمد الضاوي كريستو لاعب الفريق، اشتكى من الإصابة بعد انتهاء مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب التتش.

وأوضح جاب الله أن كريستو اشتكى عقب انتهاء المران من آلام في العضلة الضامة، وعلى أثرها فضل الجهاز الفني بقاء اللاعب في القاهرة.

وأشار جاب الله إلى أن كريستو سوف يخضع لفحص طبي وأشعة غدًا الخميس، على أن يبدأ مباشرة بعدها تنفيذ البرنامج التأهيلي للتخلص من الإصابة.

وتتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، مساء اليوم إلى تونس، استعدادًا لخوض مباراة الترجي مساء السبت المقبل، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.


 

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