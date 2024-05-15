ليست المرة الأولى.. محمد الشناوي يوجه رسالة لجمهور الأهلي قبل موقعة رادس

شارك أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، تصريحات حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك.

وقال محمد الشناوي للجماهير قبل موقعة رادس: "ليست المرة الأولى التي سنلعب في رادس، ومعظم اللاعبين الموجودين يعلمون صعوبة المباراة بسبب الجماهير التونسية".

موعد مباراة الأهلي والترجي في رادس

ومن المقرر أن يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا على نظيره الترجي التونسي، في تمام الساعة العاشرة مساء السبت المقبل، على أرضية ستاد رادس بالعاصمة التونسية، لحساب ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024.