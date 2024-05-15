تشكيل يوفنتوس وأتالانتا في نهائي كأس إيطاليا

كشف ماسميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس، عن تشكيل فريقه لمواجهة أتالانتا، مساء اليوم الأربعاء بملعب الأوليمبيكو، في نهائي كأس إيطاليا.

اليوفي يفتقد خدمات مانويل لوكاتيلي لاعب وسط الفريق للإيقاف، والأمر نفسه ينطبق على جيانلوكا ساكاماكا مهاجم أتالانتا.

وفيما يلي تشكيل السيدة العجوز:

حراسة المرمى: بيرين.

الدفاع: جاتي - بريمر - دانيلو.

الوسط: ماكيني - كامبياسو - نيكولاسي كافيالي - رابيو - إيلينج جونيور.

الهجوم: كييزا - فلاهوفيتش.

في المقابل، جاء تشكيل أتالانتا كالتالي:

حراسة المرمى: كارنيسيكي.

الدفاع: دي رون - إسحاق هين - ديمسيتي.

الوسط: زاباكوستا - بازاليتش - إيدرسون - روجيري - كوبمينيرز.

الهجوم: لوكمان - دي كيتيلار.