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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الرياضة يناقش متطلبات نادي بورسعيد الجديد

صدى البلد

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً موسعاً مع الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والنائب حسن عمار عضو مجلس النواب، لمناقشة متطلبات نادي بورسعيد الجديد، بحضور الدكتور محمد الأمين رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد،  ولفيف من قيادات الوزارة، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم جميع الأندية المصرية وتوفير كافة السبل لتطويرها.

ناقش الاجتماع الأعمال الإنشائية داخل النادى الجديد والصالة المغطاه بالنادي، ومراحل البناء، والاحتياجات اللازمة لاستكمال المشروع، وآليات التوسع في تنفيذ الأنشطة الشبابية والرياضية داخل النادي.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الشباب والرياضة على اهتمام الوزارة بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنشاء نادي متميز يليق بتاريخ نادي بورسعيد العريق، ويكون إضافة رياضية حقيقية للمدينة الباسلة، ويعزز  من مكانة مدينة بورسعيد على خريطة الرياضة المصرية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن النادي الجديد سيكون له دور هام في تنمية المواهب الرياضية في بورسعيد، واكتشاف الأبطال، ودعم المنتخبات الوطنية، كما سيساهم في تنشيط السياحة الرياضية في المدينة وجذب الاستثمارات.

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