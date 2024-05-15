خبير أمني: لم نسمع عن حوادث تطبيق أوبر إلا في مصر

قال اللواء أشرف أمين مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني، أن تطبيق أوبر من أكثر وسائل النقل أمانا في جميع أنحاء العالم ولم نسمع عن حوادث في تطبيق أوبر في العالم كله ولكن هناك خلل في تنفيذ التطبيق في مصر.

واضاف امين في مدخله هاتفيه مع الإعلامية إنجي إنور في برنامج "مصر جديده" الذي يذاع على قناة "اي تي سي"، أنه يجب إلزام شركات النقل الذكي بتطبيق اشتراطات أمان مثل وضع كاميرات داخلية في السيارة يتحكم بها التطبيق ويستطيع الوصول إليها الراكب وسيلة انذار للطوارئ والاستغاثات وكذلك وضع خط سير للسائق لايحيد عنه و اختيار السائق بحرص شديد.

وشدد على ضرورة تغليظ العقوبة على السائق والشركة لأن الراكب اختار الشركة ولم يختار السائق.