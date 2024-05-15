بعد انخفاض الأسعار.. أرخص سيارة شيري في السوق المصرية

في ظل موجة انخفاض أسعار السيارات بالسوق المحلي، يتزايد البحث عن الطرازات الأرخص سعرًا من علامة شيري الصينية، خاصة من فئة السيدان العائلية.

شيري أريزو 5 موديل 2024

تعد أريزو 5 أرخص سيارة من شيري بمصر، وتتوفر بثلاث فئات من التجهيزات.

مواصفات شيري أريزو 5

تتميز شيري أريزو 5 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان.

تتوفر السيارة بنوعين من نواقل الحركة: ناقل حركة يدوي للفئة الأولى، وناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية CVT من 6 سرعات للفئات الأعلى.

وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كم/س خلال 11.5 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود 7 لترات لكل 100 كيلومتر.

تجهيزات وكماليات سيارة شيري أريزو 5

تتوفر شيري أريزو 5 في مصر بعدد من أنظمة الأمان والسلامة، من بينها:

- نظام TCS للتحكم في قوة الجر

- نظام فرامل ABS المضادة للانغلاق

- توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD

- نظام HSAC للتحكم في السيارة عند المنحدرات

- وسائد هوائية رباعية

- نظام ESM للتنبيه من السرعات الزائدة



كما تم تزويد شيري أريزو 5 بمجموعة من الكماليات تشمل:

- مقاعد جلدية قابلة للتعديل

- شاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصات (في النسخة الأعلى تجهيزًا)

- خاصية المفتاح الذكي لتشغيل وإيقاف المحرك (في النسخة الأعلى تجهيزًا)

- كاميرا خلفية

- حساسات ركن خلفية

- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات

- إمكانية توصيل الهواتف الذكية عن طريق البلوتوث

- مكيف هواء بخاصية التحكم الإلكتروني

- مدخل توصيل aux-USB

- مشغل أقراص مدمجة

أسعار شيري أريزو 5 في السوق المصري

تجمع شيري أريزو 5 بين السعر المناسب والتجهيزات المتكاملة، حيث يبدأ سعر الفئة الأولى من 630,000 جنيه، والفئة الثانية 675,000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا 700,000 جنيه.