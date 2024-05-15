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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بعد انخفاض الأسعار.. أرخص سيارة شيري في السوق المصرية

شيري أريزو 5
شيري أريزو 5

في ظل موجة انخفاض أسعار السيارات بالسوق المحلي، يتزايد البحث عن الطرازات الأرخص سعرًا من علامة شيري الصينية، خاصة من فئة السيدان العائلية.

 

شيري أريزو 5 موديل 2024 

تعد أريزو 5 أرخص سيارة من شيري بمصر، وتتوفر بثلاث فئات من التجهيزات.

 

مواصفات شيري أريزو 5

تتميز شيري أريزو 5 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر بقوة 114 حصان. 

تتوفر السيارة بنوعين من نواقل الحركة: ناقل حركة يدوي للفئة الأولى، وناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية CVT من 6 سرعات للفئات الأعلى. 

وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كم/س خلال 11.5 ثانية، ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود 7 لترات لكل 100 كيلومتر.

 

تجهيزات وكماليات سيارة شيري أريزو 5

تتوفر شيري أريزو 5 في مصر بعدد من أنظمة الأمان والسلامة، من بينها:
- نظام TCS للتحكم في قوة الجر
- نظام فرامل ABS المضادة للانغلاق
- توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD
- نظام HSAC للتحكم في السيارة عند المنحدرات
- وسائد هوائية رباعية
- نظام ESM للتنبيه من السرعات الزائدة


كما تم تزويد شيري أريزو 5 بمجموعة من الكماليات تشمل:
- مقاعد جلدية قابلة للتعديل
- شاشة تعمل باللمس قياس 7 بوصات (في النسخة الأعلى تجهيزًا)
- خاصية المفتاح الذكي لتشغيل وإيقاف المحرك (في النسخة الأعلى تجهيزًا)
- كاميرا خلفية
- حساسات ركن خلفية
- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات
- إمكانية توصيل الهواتف الذكية عن طريق البلوتوث
- مكيف هواء بخاصية التحكم الإلكتروني
- مدخل توصيل aux-USB
- مشغل أقراص مدمجة

 

أسعار شيري أريزو 5 في السوق المصري 

تجمع شيري أريزو 5 بين السعر المناسب والتجهيزات المتكاملة، حيث يبدأ سعر الفئة الأولى من 630,000 جنيه، والفئة الثانية 675,000 جنيه، والفئة الأعلى تجهيزًا 700,000 جنيه.

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