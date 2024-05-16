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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

4 جنيهات رسميًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار بعد وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة

سعر الدولار مقابل
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك

هبط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك، اليوم، بحسب آخر تحديثات على مواقع البنوك الرسمية بعد صعود ملحوظ، حيث هبط بنحو يزيد على 4 جنيهات من أعلى سعر وهو 50.85 جنيها.

14 مليار دولار 

كشف الدكتور مصطفى مدبولي عن أن الحكومة المصرية تسلّمت من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"، حيث وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية.

بيان البنك المركزي

وأصدر البنك المركزي بيانا بشأن ارتفاع الاحتياطي صافي الاحتياطات النقدية إلى 41.057 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي.

وشهد سعر الدولار في البنوك تراجعا لأقل من 47 جنيها، ويظل متراجعا بفارق كبير من اعلى سعر سجله وهو فوق الـ50 جنيها في البنوك يوم 6 مارس تحديدا سجل 50.85 جنيه.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 46.83 جنيه للشراء و 46.93 جنيها للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر 46.83  جنيه للشراء و 46.93 جنيها للبيع.

سعر الدولار في السوق السوداء

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر الدولار في السوق السوداء اليوم،  والتي أصيبت بالشلل بضربة قاضية من البنك المركزي مطلع شهر مارس الماضي، مع توحيد سعر الصرف للقضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي بعد دخول مليارات الدولارات خزينة الدولة.

سعر الدولار في البنك المركزي

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري، جاء كما يلي:

  • 1 دولار = 46.78 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 46.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار البنك الأهلي المصري اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، جاء كما يلي:

  • 1 دولار=  46.83 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 46.93 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار = 46.83 جنيه للشراء.
  • 1 دولار = 46.93 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 

وعن سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي، فجاء كالتالي:

  • 1 دولار=  46.83 جنيه للشراء.
  • 1 دولار= 46.93 جنيها للبيع

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

ويزيد البحث على جوجل عن سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي، ويهتم بمعرفته الكثير خاصة رجال الأعمال والتجار والمستوردين والمستثمرين وأصحاب الشركات، والذي كشفت عنه البنوك عبر مواقعها الرسمية في آخر تحديثاتها، والذي ارتفع يوم 6 مارس الماضي بعد ثابت دام لنحو عام منذ مارس 2023، قبل أن يتراجع إلى أقل من 47 جنيها.

 

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