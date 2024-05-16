عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

البيض
البيض

شهدت أسعار البيض تراجعا غير مسبوق في مصر، إذ سجلت تراجعا بنحو يقترب من 70 جنيها ، مقارنة بأعلى سعر والذي لامس الـ190 جنيها قبل أيام في بعض المناطق، فيما شهدت الدواجن ارتفاعا طفيفا لتسجل نحو 77-78 جنيها في المزرعة في المتوسط، بعد 105 جنيهات كأعلى سعر، وبعد 80-81 جنيها قبل أيام.

أسعار الدواجن اليوم 

وسجل سعر الدواجن اليوم 80 جنيها إلى 90 جنيها لدى المحلات للمستهلك، بعد أن تجاوزت الـ 130 جنيها ووصلت إلى 137 جنيها في أسواق بعض المناطق بتراجع نحو 60 جنيهًا، فيما تراجع سعر كرتونة البيض إلى 117 جنيها في المزرعة.

رغم تراجع العلف والكتكوت| أسعار الدواجن تخالف التوقعات.. وهذه قيمة الكيلو الآن

تفاصيل تحريك دعوى جنائية ضد 7 من سماسرة الدواجن.. فيديو

تراجع أسعار الأعلاف 

وشهدت أسعار العلف تراجعا بنحو 7 آلاف جنيه ووصل لـ23 ألف جنيه نزولًا من سعر 30 ألف جنيه، بسبب توفر العلف بشكل كبير في السوق بعد الإفراجات المستمرة عن العلف، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وعدم وجود سعري صرف للدولار وتوحيد سعر الدولار مقابل الدولار.

60 جنيها

وسجل سعر كيلو البانيه بعد القفزة الكبيرة الأيام الماضية، من 178-200 جنيه لدى بعض المحلات وقد يزيد لدى البعض، بعدما سجل نحو 240 -250 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

  • سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من  77-78 جنيها في المزرعة، و80 وقد يصل إلى 90 جنيها للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.
  • الفراخ البلدي: 125-140 جنيها للكيلو.
الدواجن 
  • الدواجن الساسو: 100 -110 جنيهًات للكيلو.
  • الأوراك: بين 90- 105 جنيهًات للكيلو.
  • البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 178-200 جنيهًا للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.
  • الصدور بالعظم: تبدأ من 130 جنيها للكيلو في المتوسط.
  • سعر الأجنحة: 65 -75 جنيهًا للكيلو.
  • سعر الهياكل: 45-55 جنيهًا للكيلو.
  • الفراخ الأمهات البيضاء : 75 جنيهًا في المزرعة، و80 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر 

ويهتم الكثيرون بالبحث عن سعر كرتونة  البيض الأحمر.. وجاء كالتالي بعد التراجع :

سعر كرتونة الأحمر 117  جنيها في المزرعة.

تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 122-135 جنيها بعد 185 أو يزيد كأعلى سعر بفارق يقترب من 65 جنيها.

البيض 

أسعار البيض الأبيض

  • سعر كرتونة البيض الأبيض 112 جنيها.
  • تباع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بدءا من 117 جنيها بفارق يقترب من 70 جنيها من أعلى سعر.
  • سجلت كرتونة البيض البلدي نحو 129 جنيها للمستهلك.
الدواجن البيض اسعار البيض سعر كيلو الفراخ البيضاء اسعار الدواجن اليوم أسعار البيض الأبيض سعر كرتونة البيض الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر.. أطول إجازة رسمية

ليس لنا إلا الدعاء.. جنرال إسرائيلي يحذر من إمكانية اندلاع مواجهة مع مصر

مبروك يا سمسم | العوضي يغازل ياسمين عبد العزيز بمنشور مثير

سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 مفاجأة

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بصورة: جوزي الجديد

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

من تحت التيشيرت| جريمة أخلاقية لـ سائق DIDI ضد نجل منتج فني بأكتوبر

ارتفاع الذهب اليوم الخميس.. تعرف على الأسعار بعد الزيادة

موضوعات متعلقة

رغم تراجع العلف والكتكوت| أسعار الدواجن تخالف التوقعات.. وهذه قيمة الكيلو الآن

بحوث الصحراء ينفذ 15 مدرسة حقلية للمزارعين في مجال إنتاج الدواجن بسيناء

غليت.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024

بورصة الدواجن اليوم بعد الارتفاع.. إليك أسعار الفراخ في الأسواق اليوم الاثنين|تفاصيل

79 جنيها للبيضاء.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 13 مايو

تفاصيل تحريك دعوى جنائية ضد 7 من سماسرة الدواجن.. فيديو

ترشيحاتنا

رئيس جامعة عين شمس يفتتح الندوة التوعوية "مخاطر الفساد وآليات مكافحته"

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء.. مفاجأة

إعلامي: وزير الرياضة استفسر عمن يتحمل تكاليف سفر علام والكومي إلى تايلاند

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

تتجاوز 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة تضرب مصر

ارتفاع أسعار النفط بدعم من قوة الطلب وبيانات التضخم الأمريكية‎


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ناقد موضة يحرج روبي بسبب هذه الإطلالة| شاهد

خالي بالك| 5 نصائح ضرورية عند ارتداء الكعب العالي

سلمى أبو ضيف تثير الجدل بسبب سعر إطلالتها في معكم منى الشاذلي|تفاصيل

BYD تطلق سيارة "القرش" الجديدة| سعرها وأهم مواصفاتها

فيديو

تامر كروان: أحداث مسلسل إلا الطلاق أثرت في الموسيقى التصويرية

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

عالم مصريات ينفي وجود دلائل أثرية حول وجود الأنبياء على أرض مصر

وصل لـ 15 ألف جنيه.. مُصمّمة أزياء تثير الجدل بسبب سعر مايوه البحر|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-