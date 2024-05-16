70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

شهدت أسعار البيض تراجعا غير مسبوق في مصر، إذ سجلت تراجعا بنحو يقترب من 70 جنيها ، مقارنة بأعلى سعر والذي لامس الـ190 جنيها قبل أيام في بعض المناطق، فيما شهدت الدواجن ارتفاعا طفيفا لتسجل نحو 77-78 جنيها في المزرعة في المتوسط، بعد 105 جنيهات كأعلى سعر، وبعد 80-81 جنيها قبل أيام.

أسعار الدواجن اليوم

وسجل سعر الدواجن اليوم 80 جنيها إلى 90 جنيها لدى المحلات للمستهلك، بعد أن تجاوزت الـ 130 جنيها ووصلت إلى 137 جنيها في أسواق بعض المناطق بتراجع نحو 60 جنيهًا، فيما تراجع سعر كرتونة البيض إلى 117 جنيها في المزرعة.

تراجع أسعار الأعلاف

وشهدت أسعار العلف تراجعا بنحو 7 آلاف جنيه ووصل لـ23 ألف جنيه نزولًا من سعر 30 ألف جنيه، بسبب توفر العلف بشكل كبير في السوق بعد الإفراجات المستمرة عن العلف، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وعدم وجود سعري صرف للدولار وتوحيد سعر الدولار مقابل الدولار.

60 جنيها

وسجل سعر كيلو البانيه بعد القفزة الكبيرة الأيام الماضية، من 178-200 جنيه لدى بعض المحلات وقد يزيد لدى البعض، بعدما سجل نحو 240 -250 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

سعر كيلو الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 77-78 جنيها في المزرعة، و80 وقد يصل إلى 90 جنيها للكيلو للمستهلك أو يزيد في بعض المناطق.

الفراخ البلدي: 125-140 جنيها للكيلو.

الدواجن

الدواجن الساسو: 100 -110 جنيهًات للكيلو.

الأوراك: بين 90- 105 جنيهًات للكيلو.

البانيه ضمن أسعار الدواجن اليوم: 178-200 جنيهًا للكيلو أو يزيد حسب المنطقة.

الصدور بالعظم: تبدأ من 130 جنيها للكيلو في المتوسط.

سعر الأجنحة: 65 -75 جنيهًا للكيلو.

سعر الهياكل: 45-55 جنيهًا للكيلو.

الفراخ الأمهات البيضاء : 75 جنيهًا في المزرعة، و80 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

سعر كرتونة البيض الأحمر

ويهتم الكثيرون بالبحث عن سعر كرتونة البيض الأحمر.. وجاء كالتالي بعد التراجع :

سعر كرتونة الأحمر 117 جنيها في المزرعة.

تباع كرتونة الأحمر للمستهلك بدءا من 122-135 جنيها بعد 185 أو يزيد كأعلى سعر بفارق يقترب من 65 جنيها.

البيض

أسعار البيض الأبيض