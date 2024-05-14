بحوث الصحراء ينفذ 15 مدرسة حقلية للمزارعين في مجال إنتاج الدواجن بسيناء

قام فريق المشروع البحثي " تعزيز سبل العيش المستدامة والتنمية الإقليمية لمحافظة جنوب سيناء" الممول من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو بتنفيذ 15 مدرسة حقلية للمزارعين في مجال إنتاج الدواجن بمشاركة بعض أساتذة شعبة الإنتاج الحيواني والدواجن وذلك بتكليف من د أحمد عبد المقصود- رئيس الشعبة .

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بضرورة التواصل الدائم مع المزارعين والمستثمرين لتقديم الدعم الفنى والارشادى لنشر ثقافة المدارس الحقلية بمحافظة جنوب سيناء، وتحت تعليمات د حسام شوقي- رئيس مركز بحوث الصحراء



وقال الدكتور أحمد الحاوى – المدير التنفيذي للمشروع أن المشروع يهدف إلى رفع وعي المربين وتنفيذ الممارسات الذكية مناخيا لتحسين سبل العيش ومجابهة التغيرات المناخية في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بسيناء من خلال تعريف المربيين طرق التربية والرعاية الملائمة للمناطق الصحراوية للقطعان الحيوانية والداجنة والتى تهدف إلى إحداث تنمية مستدامة وزيادة دخل المربيين بهذة المناطق والاعتماد على الموارد الذاتية إضافة إلى خلق فرص عمل للسيدات البدويات بمنطقة المشروع بمحافظة جنوب سيناء .