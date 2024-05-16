عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ادعولها بالرحمة.. حالة وفاة في عائلة شعبان عبد الرحيم

شعبان عبد الرحيم
شعبان عبد الرحيم

أعلن المطرب الشعبي عدوية شعبان عبد الرحيم -عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام- وفاة حماة شقيقته، ولم يكشف أي تفاصيل عن الجنازة والعزاء. 

وكتب عدوية شعبان عبد الرحيم، في منشوره عبر انستجرام: «توفيت إلى رحمة الله والدة محسن جوز اختي ادعولها بالرحمة ربنا يرحمك ويغفرلك يارب إنا لله وانا اليه راجعون وربنا يصبّرك ياعم محسن ياحبيبي». 

منشور عدوية شعبان عبد الرحيم 

حياة شعبان عبد الرحيم 

ولد ابن الشرابية باسم "قاسم"، ولكنه اختار لنفسه اسم شعبان عبد الرحيم ليشتهر به، خاصة أنه ولد في شهر شعبان الهجري. 

بدأ شعبان عبد الرحيم حياته مغنيا في الأفراح الشعبية، لكنه عرف طريق الاحتراف وبدأ في طرح ألبومات كاسيت في بداية الألفينات. 

شعبان عبد الرحيم

كانت أغنية "أنا بكره إسرائيل" نقلة في حياة شعبان عبد الرحيم الغنائية، وتسببت في شهرة كبيرة له، بعدما أثارت ردود فعل هائلة داخل وخارج مصر. 

ويعد شعبان عبد الرحيم من أكثر مطربي جيله مشاركة في الأعمال التمثيلية، لكاريزمته الخاصة وقدرته على تقديم أداء وعروض مبهرة على المسرح أو في السينما. 

كانت البداية الحقيقية في السينما أثناء مشاركته بشخصية شريف الحرامي في فيلم "مواطن ومخبر وحرامي" عام 2001، ثم تعاون مع الفنان سمير غانم في مسرحية "دو ري مي فاصوليا". 

 

شعبان عبد الرحيم عدوية شعبان عبد الرحيم ابن شعبان عبد الرحيم ابنة شعبان عبد الرحيم شعبولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليس لنا إلا الدعاء.. جنرال إسرائيلي يحذر من إمكانية اندلاع مواجهة مع مصر

مبروك يا سمسم | العوضي يغازل ياسمين عبد العزيز بمنشور مثير

سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 مفاجأة

ارتفاع الذهب اليوم الخميس.. تعرف على الأسعار بعد الزيادة

شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وهذا سعر عيار 21 الآن

غليان في تل أبيب| وزير الدفاع الإسرائيلي ينقلب على نتنياهو

معنى كلمة "أوبة" و"هبوا" وجمع عار|أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات الإعدادية اليوم

بشرى سارة للحجاج.. السعودية تبحث تعديل طقس المشاعر المقدسة

موضوعات متعلقة

يوسف رأفت: دوري في مسلسل «إلا الطلاق» عكس شخصيتي الحقيقية خالص|فيديو

تعاون بين مهرجان جرش والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت

سيرين عبد النور تتحدث عن موقف مُحزن في حياتها.. وكواليس مسلسل النسيان

20 بلوك و100 فضيحة.. رامى صبرى يثير الجدل بتعليق غامض.. شاهد

بطولة غادة عبد الرازق.. عرض فيلم تاني تاني 22 مايو

مفيش فلوس هتعوض ابنكم.. عنبة يعلق على حادث عصام صاصا

رغم إصابته.. أحدث ظهور للكينج محمد منير بحفل زفاف ابنة مصطفى كامل

تامر حسني يقلد مصطفى قمر في أغنية حياتي .. شاهد

ترشيحاتنا

فلسطيني يشعل التيك توك بفيديو مع سائق مصري.. فما القصة؟

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بصورة: جوزي الجديد

تفاصيل جديدة في تحرش سائق didi بطالب ثانوي بأكتوبر

ادعولها بالرحمة.. حالة وفاة في عائلة شعبان عبد الرحيم

إسرائيل تشن غارات جوية على البقاع في العمق اللبناني | شاهد

10 ساعات تصوير| التريند الهندي يثير ضجة على السوشيال ميديا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخصر منحوت.. زوجة ماجد المصرى تثير الجدل رفقته

ياسمين عز تستعرض أناقتها بالأحمر الناري| شاهد

تحولت لعلبة سردين.. شاهد ماذا حدث لسيارة تسلا بعد اصطدامها بخندق؟

طريقة عمل كريم كراميل.. المقادير والخطوات

فيديو

عالم مصريات ينفي وجود دلائل أثرية حول وجود الأنبياء على أرض مصر

وصل لـ 15 ألف جنيه.. مُصمّمة أزياء تثير الجدل بسبب سعر مايوه البحر|فيديوجراف

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطبتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-