ادعولها بالرحمة.. حالة وفاة في عائلة شعبان عبد الرحيم

أعلن المطرب الشعبي عدوية شعبان عبد الرحيم -عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام- وفاة حماة شقيقته، ولم يكشف أي تفاصيل عن الجنازة والعزاء.

وكتب عدوية شعبان عبد الرحيم، في منشوره عبر انستجرام: «توفيت إلى رحمة الله والدة محسن جوز اختي ادعولها بالرحمة ربنا يرحمك ويغفرلك يارب إنا لله وانا اليه راجعون وربنا يصبّرك ياعم محسن ياحبيبي».

منشور عدوية شعبان عبد الرحيم

حياة شعبان عبد الرحيم

ولد ابن الشرابية باسم "قاسم"، ولكنه اختار لنفسه اسم شعبان عبد الرحيم ليشتهر به، خاصة أنه ولد في شهر شعبان الهجري.

بدأ شعبان عبد الرحيم حياته مغنيا في الأفراح الشعبية، لكنه عرف طريق الاحتراف وبدأ في طرح ألبومات كاسيت في بداية الألفينات.

شعبان عبد الرحيم

كانت أغنية "أنا بكره إسرائيل" نقلة في حياة شعبان عبد الرحيم الغنائية، وتسببت في شهرة كبيرة له، بعدما أثارت ردود فعل هائلة داخل وخارج مصر.

ويعد شعبان عبد الرحيم من أكثر مطربي جيله مشاركة في الأعمال التمثيلية، لكاريزمته الخاصة وقدرته على تقديم أداء وعروض مبهرة على المسرح أو في السينما.

كانت البداية الحقيقية في السينما أثناء مشاركته بشخصية شريف الحرامي في فيلم "مواطن ومخبر وحرامي" عام 2001، ثم تعاون مع الفنان سمير غانم في مسرحية "دو ري مي فاصوليا".