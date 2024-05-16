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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فلسطيني يشعل التيك توك بفيديو مع سائق مصري.. فما القصة؟

صدى البلد

تداول رواد موقع التيك توك  مقطع فيديو لسائق مصري يرفض الحصول علي الأجرة بعد معرفته جنسية العميل الفلسطينية.

و تصدر الفيديو قائمة الأكثر مشاهدة خلال الساعات الماضية ،وجاءت التعليقات للإشادة بتصرف السائق .

وظهر في الفيديو السائق قائلا «عليا الطلاق ما هاخد منك حاجة، هطلق، بحلف بالله يالا توكل على الله.

وحاول الشاب الفلسطيني، منح السائق الأجرة، لكنه رفض  قائلًا: بحلف بالله، هو أنا بحلف بأمي، والله ما ينفع.

وعلق الشاب الفلسطيني علي الفيديو  كاتبا :السواق لما عرف أني من غزة، ما رضي ياخد مني مصاري، أنا محرج كتير من الشعب المصري، كمية الحب لا توصف، قديش بحبكم ياشعب مصر

تيك توك شاب فلسطينى سائق مصري سائق يرفض الاجرة

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