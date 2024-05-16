فلسطيني يشعل التيك توك بفيديو مع سائق مصري.. فما القصة؟

تداول رواد موقع التيك توك مقطع فيديو لسائق مصري يرفض الحصول علي الأجرة بعد معرفته جنسية العميل الفلسطينية.

و تصدر الفيديو قائمة الأكثر مشاهدة خلال الساعات الماضية ،وجاءت التعليقات للإشادة بتصرف السائق .

وظهر في الفيديو السائق قائلا «عليا الطلاق ما هاخد منك حاجة، هطلق، بحلف بالله يالا توكل على الله.

وحاول الشاب الفلسطيني، منح السائق الأجرة، لكنه رفض قائلًا: بحلف بالله، هو أنا بحلف بأمي، والله ما ينفع.

وعلق الشاب الفلسطيني علي الفيديو كاتبا :السواق لما عرف أني من غزة، ما رضي ياخد مني مصاري، أنا محرج كتير من الشعب المصري، كمية الحب لا توصف، قديش بحبكم ياشعب مصر