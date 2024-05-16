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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد رحيله عن السد.. حقيقة انضمام بغداد بونجاح للأهلي 

صدى البلد

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد  مفاجأة عن حقيقة انضمام بغداد بونجاح للأهلي عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال إبراهيم عبد الجواد : بعد رحيل بغداد بونجاح عن فريق السد ،وتردد أخبار انضمامه للأهلي في فترة الانتقالات الصيفية.

و تابع :  وصلتنا اخبار نفي انتقاله للاهلي بسب الطلبات المادية العالية الي جعلت استحالة  وجودة بالاهلي ،ستكون وجهتة الاقرب لنادي الشباب السعودي.

احد الموجود علي ردار الاهلي ،وممكن يكون مهاجمة الجدي في الانتقالات الصيفية ولكن تمو نفي هذا الخبر تفصيلا بسب الطلبات المادية من ٥ مليون دولار لي شبة استحالة وجهتة الاقرب نادي الشباب السعودي

 

ووصلت بعثة الأهلي إلى مطار قرطاج، بعد رحلة استغرقت ما يزيد على ثلاث ساعات.

وتتوجه البعثة إلى فندق الإقامة بعد قليل، بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالخروج من المطار.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي مساء السبت المقبل على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليصعد الفريق إلى المباراة النهائية للعام الخامس على التوالي.

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