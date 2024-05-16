أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 16 مايو 2024

يرصد صدى البلد في هذا التقرير أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس، في مصر، في المزارع والأسواق.

أسعار الدواجن

وكانت أسعار الدواجن قد تراجعت بقوة بداية الشهر الجاري، متأثرة بتراجع أسعار مدخلات الإنتاج بعد تحديد سعر عادل للجنيه والقضاء نهائيا على السوق السوداء.

وشهد سعر الدواجن اليوم الخميس 16-5-2024، هدوء نسبيا مقارنة بأسعار بداية الأسبوع الماضي مسجلة 80 جنيها في المزرعة.

وشهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب ما بين هبوط وصعود الفترة الماضية، بعد أن شهدت ارتفاعًا كبيرًا منذ نهاية الشهر الماضي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه وسط الأزمات والتحديات غير المسبوقة، لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض.

وقال ثروت الزيني، في تصريحات تليفزيونية: “لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض”.

أسعار الدواجن والبيض

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس، في مصر، في المزارع والأسواق.

سعر الدواجن اليوم

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة نحو 80 جنيها للكيلو، على حسب بُعد المزرعة عن الأسواق.

وسجل سعر الوراك من 90 إلى 95جنيها.

سعر الكبد والقوانص 100 جنيه.

كيلو الهياكل بـ 50 جنيها.

سعر جوز الحمام 140 جنيهًا.

سعر البط 140 جنيهًا.

سعر الأرانب 120 جنيهًا.

أسعار الأعلاف

تراوح سعر الطن من علف الدواجن بين 22 و22.5 ألف جنيه.

أسعار الذرة: سعر الذرة سجل 10 آلاف جنيه.

وسجّل سعر الصويا اليوم 31 ألف جنيه.

سعر البيض اليوم

سجل سعر طبق البيض الأبيض في المزرعة 115 الأسواق ليصل للمستهلك 125 جنيها

وسجّل سعر طبق البيض الأحمر119 جنيهًا، ليصل للمستهلك 129 جنيها

وسجّل سعر البيض البلدي 125 جنيهًا للطبق ليصل للمستهلك 135 جنيها.

سعر الدواجن للمستهلك

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم ضمن نشرته الخدمية التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

تراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في الأسواق ما بين 80 إلى 81 جنيها للكيلو الواحد.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض في مصر بعدة عوامل، منها زيادة المعروض من الدواجن والبيض في الأسواق، ما أدى إلى زيادة المنافسة بين المنتجين وانخفاض الأسعار أو العكس.