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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع جماعي في الأسواق الأوروبية بعد بيانات التضخم الأمريكية

صدى البلد

أغلقت المؤشرات الأوروبية على ارتفاعات جماعية مع ختام تعاملات الأسبوع، مع استيعاب السوق لبيانات التضخم الأميركية التي جاءت أقل من المتوقع.

 أنهى مؤشر Stoxx 600 الأوروبي التعاملات مرتفعاً بنسبة 0.6%، مع بقاء معظم القطاعات والأسواق الرئيسية في المنطقة الإيجابية. وقادت أسهم المرافق المكاسب، مرتفعة 1.7%، بينما تراجعت أسهم النفط والغاز 0.9%.

وأغلق مؤشر DAX الألماني على ارتفاع بنحو 0.85% وكسب مؤشر CAC الفرنسي بنحو 0.17%، فيما صعد مؤشر FTSE البريطاني يُغلق على صعود بنحو 0.21%

ووفق البيانات الأخيرة، تباطأ التضخم في الولايات المتحدة بشكل طفيف الشهر الماضي، بحسب بيانات الحكومة الأميركية التي نشرت .

وقالت وزارة العمل في بيان إن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي بلغ 3.4% في أبريل، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن مارس.

وكان هذا متوافقاً مع متوسط توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع داو جونز نيوزواير وصحيفة وول ستريت جورنال.

وبلغ معدل التضخم الشهري 0.3%، وهو أقل بقليل من التوقعات.

وفي تحركات الأسهم الأوروبية، تراجعت أسهم البنك الهولندي ABN Amro بنسبة 6% على الرغم من الإعلان عن زيادة صافي أرباح الربع الأول بنسبة 29%. كما أعلن كومرز بنك الألماني عن زيادة أفضل من المتوقع بنسبة 29% في صافي أرباح الربع الأول، مما أدى إلى ارتفاع أسهمه بنسبة 5%.

في الوقت نفسه، انخفض سهم شركة Burberry نحو 6% بعد تحذيرها من توقعات "صعبة" للنصف الأول من العام الحالي بعد انخفاض أرباح التشغيل السنوية 34% العام الماضي.

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