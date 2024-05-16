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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الأقصر يناقش الموازنة في اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب

صدى البلد

 

شهد  الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة مشروع موازنة التعليم العالي وموازنة الجامعات عن العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، حيث ناقش الدكتور حمدي حسين موازنة جامعة الأقصر بحضور أعضاء مجلس النواب.

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ورافق رئيس جامعة الأقصر خلال الجلسة جمال سيد أحمد، الأمين العام المساعد للجامعة، والدكتور مصطفى محمود، المستشار الهندسي للجامعة، و سيد عبدالعاطي، مدير الموازنة، و عبدالحفيظ فوزي، مدير التخطيط، حيث وجه رئيس جامعة الأقصر الشكر للجنة التعليم ولجميع ممثلى وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية لما يبذلونه من جهد لتوفير احتياجات الجامعة وتوفير الاعتمادات المالية، وتذليل كافة العقبات، وشكر خاص لوزير التعليم العالي على ما يقدمه من دعم مستمر للجامعة لتنفيذ رؤيتها ورسالتها التعليمية والبحثية والمجتمعية.

وناقش رئيس الجامعة، بنود الموازنة والاعتمادات المالية المطلوبة بالباب الأول والمستحقات المالية اللازم توفيرها مستعرضا المشروعات القائمة بالجامعة بالإضافة إلى المستحقات المالية اللازمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين، كما ناقش بنود الباب الثانى من الموازنة والتى تختص بزيادة مخصصات التغذية والاحتياجات الخاصة للطلاب بالمدن الجامعية.

كما استعرض حسين متطلبات الجامعة بالباب السادس من الموازنة الاستثمارية وأهمية توفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الاستراتيجية للجامعة.

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