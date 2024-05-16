رشوان توفيق يكشف لـ«صدى البلد» تفاصيل مشاركته في مسلسل «جودر» كضيف شرف|فيديو

ظهر الفنان القدير رشوان توفيق خلال أحداث مسلسل جودر، الذي تم عرضه على شاشة قنوات «ON» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة «watch it» الإلكترونية.

وتحدث الفنان رشوان توفيق عن تفاصيل الشخصية التي يقدمها خلال أحداث مسلسل جودر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بقوله: قمت بتجسيد من خلال المسلسل شخصية راوي لما يحدث، وهي شخصية لم يكن بها أي أزمات درامية، وسعيد جدًا بهذا العمل المميز في كل شيء، من حيث الكتابة والإخراج والتصوير والنجوم المشاركين به.

وتابع حديثه عن تواجده في العمل الدرامي قائلاً: «شاركت في الأحداث كضيف شرف، والمشهد الذي قدمته نال إعجابهم كثيرًا، ولا مانع لي بالظهور كضيف شرف خاصة إذ كانت الأحداث تستدعي ذلك، وأهم شيء هو السيناريو وجودته".



وتدور قصة مسلسل جودر في إطار درامي ممزوج ببعض من الخيال، ويرصد قصة حياة تاجر ينجب 3 أبناء وهم «سالم» و«سليم» و«جودر»، فيما تتعقد حياة الابن الأخير الذي يُدعى «جودر»، ويدخل في صراعات مع العدو «شمعون» وتتوالى الأحداث.

مسلسل جودرمسلسل جودر، من بطولة الفنان ياسر جلال وياسمين رئيس ونور وتارا عماد وعمرو عبدالجليل ووفاء عامر، كما يضم مجموعة من ضيوف الشرف على رأسهم الفنان رشوان توفيق، والمسلسل من تأليف أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري.













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