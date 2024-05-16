تعرف على أحداث الحلقات الجديدة من مسلسل " البيت بيتي 2”

أذيعت الحلقتان السابعة والثامنة من مسلسل “البيت بيتي 2”، في الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، وذلك عبر منصة “شاهد”.

تمكن بينو “ مصطفي خاطر ” وكراكيري “ كريم محمود عبد العزيز ” من التوصل إلي جزء من أسباب ما يحدث ، وهو أن ما يحدث لهما بسبب لعنة، حيث أن جدهما حاول فتح مقبرة فرعونية ، وقد كانت المقبرة تحمل تحذير لاي شخص يحاول استغلالها .

كما قامت اسرة أحلام زوجة كراكيري ، بالذهاب لهما في المزرعة ، للاقامة معهم لعدة أيام .

البيت بيتي تدور أحداثه حول قصر مسكون بالأرواح، بينما يحاول بينو، مصطفى خاطر، وكراكيري، كريم محمود عبد العزيز، طرد هذه الأرواح وبيع القصر.

المسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز ومن إخراج خالد مرعي.

وتمكن مسلسل “ البيت بيتي 2 ” من تصدر نسب المشاهدة فى مصر، وذلك بعد طرحه عبر منصة “شاهد” بساعات قليلة.

واحتل مسلسل “البيت بيتي” فى موسمه الثاني المركز الأول من أصل 10 مراكز هي للأعمال الدرامية الأعلى مشاهدة فى مصر، ليزيح بذلك مسلسل “كامل العدد +1”، والذى كان متصدرا نسب المشاهدة.