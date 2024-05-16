الحكومة السلوفاكية تكشف آخر تطورات حالة رئيس الوزراء بعد محاولة اغتياله

كشف نائب رئيس الوزراء السلوفاكي، اليوم الخميس، حالة رئيس الوزراء روبرت فيكو بعد أن تعرض لمحاولة اغتيال نقل على إثرها إلى المستشفي.

وقال نائب رئيس الوزراء السلوفاكي، رئيس الحكومة في حالة مستقرة لكنها لا تزال خطرة جدًا.

وتعرض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو للهجوم في بلدة Handlová خلال اجتماع مع المؤيدين، حيث تم إطلاق عليه النار من أحد الأشخاص وتم القبض عليه.

وفي وقت سابق، قال وزير داخلية سلوفاكيا ماتوش إستوك، إن حالة رئيس الوزراء "فيكو" خطيرة للغاية وحياته مهددة.

وأكدت وزارة الداخلية السلوفاكية، أن رئيس وزراء البلاد تعرض لمحاولة اغتيال.