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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف والتطوير بطريق محلة منوف بمركز طنطا|صور

أعمال الرصف بشوارع
أعمال الرصف بشوارع الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق محلة منوف وحتى مجمع الكليات بسبرباي ومجمع المواقف مرورًا بمركز إصدار بطاقات الرقم القومي بطول كيلو و200 متر وعرض من 18 إلى 20 مترًا، حيث تشمل أعمال التطوير تغطية الترعة الجانبية الأولى منعًا للحوادث المتكررة بالمنطقة وتدبيش ترعة القاصد حفاظًا على المجرى المائي بالإضافة الى انارة الطريق ويمثل ذلك حل جذري لتوسعة الطريق ومحور مروري يساهم في تحسين حركة النقل بين قرى مركز ومدينة ومنطقة التلفزيون ومجمع الكليات بالمدينة ولعدم تكرار الحوادث .

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