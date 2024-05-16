القصة الكاملة لسقوط أسانسير وإصابة 7 موظفين ببرج في الدقي.. صور

أجرت النيابة العامة بالدقي برئاسة المستشار أمير فتحي رئيس النيابة تحقيقات موسعة في سقوط مصعد "اسانسير" داخل برج المعز الاداري ما أسفر عن إصابة ٧ موظفين أحدهم إصابته خطرة.

وكشفت تحقيقات النيابة انه اثناء مغادرة ٧ موظفين مقر عملهم بشركة تداول اوراق مالية في الطابق العاشر من البرج استقلوا الاسانسير نزولا الى الطابق الارضي لكنه سقط بهم من الطابق الثامن وتهشم بالكامل واصيب من بداخله، واضافت التحقيقات ان الحمولة الزائدة بالاسانسير وراء سقوطه وان تشبث الموظفين ببعضهم البعض قلل من الخطورة اصاباتهم حيث اصيب احدهم بكسور مضاعفة واستدعت اصابته التدخل بعمليتين جراحيتين لتثبيت شرائح ومسامير بينما اصيب الباقين بجروح وكدمات و اشتباه في شرخ.

واستمعت النيابة لاقوال المصابين بعد نقلهم لمستشفى مصر الدولي ليسردوا تفاصيل الحادث وكيفية سقوطهم من علو ٨ طوابق.

وقررت النيابة التحفظ على الاسانسير وتشكيل لجنة من محافظة الجيزة لفحصه وبيان سبب سقوطه والتلفيات التي لحقت به، كما قررت استدعاء، المسؤول عن صيانة وتشغيل الاسانسير لسماع اقواله وتحديد مسؤوليته حول ترك الاسانسير بحمولة زائدة.

كانت تلقت الاجهزة الامنية بالجيزة بلاغًا بسقوط مصعد بأحد العقارات ووجود مصابين وعلى الفور انتقلت إلى مكان البلاغ للفحص رفقة قوة من القسم، وبإخطار النيابة العامة طلبت مبدئيًا تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

IMG-20240516-WA0017