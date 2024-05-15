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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

ماس كهربائي في غرفة الأسانسيرات.. تفاصيل معاينة النيابة لحريق مستشفى مصر الدولي

صدى البلد

أجرت نيابة الدقي برئاسة المستشار أمير فتحي رئيس النيابة معاينة لموقع حريق مستشفى مصر الدولي عقب التهام النيران للطابق الأخير. 

وأسفرت المعاينة عن نشوب الحريق في غرفة تشغيل المصاعد "الأسانسيرات" والتي تحتوي على ماكينتين لمصعدين وحدث ماس كهربائي بتوصيلاتهما الكهربائية ما أدى لاشتعال النار بالماكينتين اعلى غرفة المصاعد دون أن يسفر عن اصابات او خسائر في الأرواح. 

واستمعت النيابة لاقوال مدير الشئون القانونية والمسؤول عن صيانة الاسانسير وعدد اخر من العاملين الذين قالوا انهم فوجئوا بتصاعد ادخنة من غرفة اعلى سطح المستشفى وتبين اندلاع النيران بها وامتدادها للمصعدين من اعلى وكان الاسانسير فارغا من المواطنين فحاولوا اخماد النيران الا انها انتشرت بسرعة كبيرة فتم استدعاء قوات الدفاع المدني التي حاصرت النيران واخمدتها. 

كما أكدوا حدوث ماس كهربائي وعدم وجود شبهة جنائية في الحريق. 

 

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وقررت النيابة انتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه والتلفيات التي تسبب بها كما طلبت تحريات الاجهزة الامنية حول الحادث. 

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بالطابق الأخير في مستشفى مصر الدولي بالدقي، دون وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت قوات الحماية المدنية قد دفعت بسيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده وإحكام السيطرة عليه.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل الطابق الأخير بمستشفى مصر الدولي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء وتم إخماده وتحرير محضر بالواقعة.

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