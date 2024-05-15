الدور الأخير| قرارات عاجلة من النيابة في حريق بـ مستشفى مصر الدولي

تجري النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقات موسعة في اندلاع حريق داخل مستشفى مصر الدولي بمنطقة الدقي.

وقررت النيابة انتداب خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع الحريق وبيان أسبابه والتلفيات التي تسبب بها كما طلبت تحريات الاجهزة الامنية حول الحادث.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بالطابق الأخير في مستشفى مصر الدولي بالدقي، دون وجود أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت قوات الحماية المدنية قد دفعت بسيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده وإحكام السيطرة عليه.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت قوات الحماية المدنية بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل الطابق الأخير بمستشفى مصر الدولي، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء وتم إخماده وتحرير محضر بالواقعة.