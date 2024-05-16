عاجل.. اكتمال وصول الرؤساء والوفود المشاركة في القمة العربية الـ 33 بالمنامة

اكتمل، اليوم الخميس، وصول رؤساء الدول والوفود المشاركة في الدورة الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة "القمة العربية الـ 33".

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن الرئيس سوري بشار الأسد وصل إلى العاصمة البحرينية المنامة، على رأس وفد رفيع المستوي.

كما وصول، اليوم الخميس أيضا، كلا من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل الثاني وع وفيديهما رفيعي المستوي.

وتعقد اليوم الخميس في العاصمة البحرينية المنامة أعمال القمة العربية 33 بحضور القادة والزعماء العرب، وهى أول قمة عربية تستضيفها مملكة البحرين في تاريخها، برئاسة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

ويناقش القادة العرب خلال أعمال القمة التي تعقد في قصر الصخير، جدول أعمال القمة والذي يشمل العديد من الموضوعات العربية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز التعاون والعمل العربي المشترك ويتصدرها بنود القضية الفلسطينية في ظل العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والجهود العربية لوقف الحرب وإطلاق النار.