بنادق آلية وخرطوش.. القبض على تاجر سلاح بقنا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن قنا قيام (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة مركز شرطة أبو تشت) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ، متخذاً من مسكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على (3 بنادق آلية – بندقية خرطوش – بندقية رصاص وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 2 صديرى ذخيرة – حزام ذخيرة خرطوش) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.