عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تراث الطرب فى معهد الموسيقى العربية .. تعرف على تفاصيل الحفل

صدى البلد

تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا لفرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو محمد الموجى وذلك فى الثامنة والنصف مساء الأحد 19 مايو على مسرح معهد الموسيقى العربية .

يتضمن البرنامج كوكبة من أعمال الطرب الشهيرة منها فى قلبى غرام ، والنبى يا جميل ، يا مين يقولها ، يا ناسيه وعدى ،  حياتى انت ، اخرة جرحى ايه ، بعد بيتنا ببيت كمان  ، بستانى ، دوارين فى الشوارع ، المراكبية ، المباخر وياحليله .. أداء رضوي سعيد ، حنان الخولى ، اسماء كمال ، أحمد صبرى ، محمد شوقي ، أحمد محسن ، ياسر سليمان .

إيرادات السينما.. «السرب» يواصل تصدّره و«فاصل من اللحظات اللذيذة» يتفوّق على «شقو»

أرملة الموسيقار حلمي بكر تكشف حقيقة وجود نزاع علي الميراث والحجز علي أمواله

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح ، القصيدة ، الدور ، الطقطوقة ، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي ، قدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004 وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة .

التراث الغنائي الدكتورة لمياء زايد المايسترو محمد الموجي الموسيقى العربية الموسيقى العربية للتراث فرقة الموسيقي العربية للتراث فرقة الموسيقى العربية مسرح معهد الموسيقى العربية معهد الموسيقى العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات رسميًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار بعد وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة

رحلة الصحراء.. تطورات جديدة في قضية فتاة أوبر نبيلة عوض

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر.. أطول إجازة رسمية

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

شاومينج ينشر امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة.. ويؤكد: جار الحل

سيدة كرداسة: تركت منزل زوجي فهددني ابن أخيه بصوري بدون هدوم| تحقيقات

تتجاوز 40 درجة.. الأرصاد تحذر من موجة حر شديدة تضرب مصر

يمثل خطورة على الأهلى.. شوبير: قيادي بالزمالك عرقل ضم مهاجم الترجي للأبيض

ترشيحاتنا

أزمة عاجلة قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي

أحدث ظهور لمحمد صلاح رفقة جونز من الجيم

في القمة العربية.. الرئيس الفلسطيني يوجه اتهامات خطيرة للولايات المتحدة بشأن غزة

أبومازن: 120 ألف فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال سقطوا شهداء وجرحى في غزة

الرئيس السيسي: مصر متمسكة بموقفها الثابت في رفض تصفية القضية الفلسطينية

عدد أيام إجازات عيد الأضحى 2024 في مصر وموعد وقفة عرفات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. لقاء الخميسي تستعرض جمالها | شاهد

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

بسبب خيانة سابقة.. طرق لدعم حبيبك لو عنده مشاكل فى الثقة

نشرة المرأة والصحة| 5 نصائح ضرورية عند ارتداء الكعب العالي.. ناقد موضة يحرج روبي بسبب هذه الإطلالة| شاهد

فيديو

اليوم بداية الموجة الحارة.. اعرف درجات الحرارة وحالة الطقس

أطول إجازة رسمية .. موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر

الدولار يتراجع من جديد .. وهذا سعر الذهب عيار 21 الآن

الموج الأحمر-7.. اقتحام جزيرة ساحلية تحت غطاء نيران القوات الجوية بمشاركة مصر و4 دول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-