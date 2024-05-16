أرملة الموسيقار حلمي بكر تكشف حقيقة وجود نزاع علي الميراث والحجز علي أمواله

كشفت السيدة سماح القرشي أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر عن حقيقة الحجز علي أمواله في البنوك ، كما تردد في الساعات الاخيرة .

وقالت سماح القرشي في تصريحات خاصة لصدي البلد : لم يتم الحجز علي أموال الموسيقار الراحل حلمي بكر في الوقت الراهن ، بل ان الامر حدث في حياته ، وليس صحيحا وجود نزاعات علي تقسيم الميراث ، لان لا يوجد ميراث ليتم تقسيمه بين الورثه ، فحلمي بكر لم يترك شئيا .

وكان قد حرر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، محضرا، بديوان قسم شرطة العجوزة، يتهم فيه أرملة الموسيقار حلمي بكر بالتعدي عليه بالسب والقذف.

وتلقى المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من خالد عبد الرحيم محمد، محامي عن الفنان مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، برغبته في تحرير محضر ضد سماح عبد الرحمن محمد، أرملة الموسيقار حلمي بكر؛ لقيامها بسبه والقذف والتشهير به على مواقع التواصل الاجتماعي.