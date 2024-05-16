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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد طرحه ب 24 ساعة.. دواعي السفر يتصدر نسب المشاهدة في مصر

دواعي السفر
دواعي السفر

تمكن مسلسل دواعي السفر من الدخول إلي قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة في مصر ، وذلك عبر منصة watch it ، بعد طرحه ب 24 ساعة فقط . 

 

واحتل مسلسل “ دواعي السفر ” والذي يقوم ببطولته أمير عيد وكامل الباشا المركز الاول ، ليتصدر نسب المشاهدة في مصر. 

 

ومسلسل “دواعي السفر” من بطولة أمير عيد، نادين، كامل الباشا، أحمد غزى وأحمد فاضل وأيمن الشيوي، تأليف وإخراج محمد ناير.

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ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف  وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.

 

وعلى صعيد كان كشف الفنان الفلسطيني كامل الباشا عن مشاركته في الدراما المصرية بمسلسل دواعي سفر، وتجسيد شخصية القبطان إبراهيم، قائلا إنّ هذا الدور مختلف عما قدمه في مسيرته المهنية بأكملها، «لأنها شخصية خفيفة، ودمها خفيف، بتعيش صعوبات كثيرة، لذلك هي تجربة ثرية بالنسبة لي».

 

وأضاف خلال حواره على الهواء ببرنامج «صباح جديد» المُذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية» من تقيدم الإعلامية آية الكفوري، أنه تربى على اللهجة المصرية منذ صغيره، لذلك إتقانها ليس صعبًا، مؤكدًا أن مصر لها بصمة قوية في مشواره الفني.

مسلسل دواعى سفر مسلسل دواعي السفر مسلسل ريفو أيمن الشيوي أحمد غزي دواعي السفر محمد ناير الفنان العالمى كامل الباشا الفنان أمير عيد

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