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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

دواعي السفر الحلقة الاولي.. أمير عيد ينقذ كامل الباشا

دواعي السفر
دواعي السفر

اذيعت الحلقات الاولي من مسلسل دواعي السفر من بطولة أمير عيد وكامل الباشا ، وذلك عبر منصة watch it . 

وحملت الحلقة الاولي من مسلسل دواعي السفر العديد من الاحداث ومنها انقاذ علي “ أمير عيد ” لجاره القبطان “ كامل الباشا ” ، بعد ان سقط الاخير ارضًا في شقته . 

وشهد الحلقة الاولي محاولة علي “ أمير عيد ” الانتحار اثر بمروره بحالة نفسية سئية بسبب وفاة والده . 

ومسلسل “دواعي السفر” من بطولة أمير عيد، نادين، كامل الباشا، أحمد غزى وأحمد فاضل وأيمن الشيوي، تأليف وإخراج محمد ناير.

 

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف  وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.

وعلى صعيد كان كشف الفنان الفلسطيني كامل الباشا عن مشاركته في الدراما المصرية بمسلسل دواعي سفر، وتجسيد شخصية القبطان إبراهيم، قائلا إنّ هذا الدور مختلف عما قدمه في مسيرته المهنية بأكملها، «لأنها شخصية خفيفة، ودمها خفيف، بتعيش صعوبات كثيرة، لذلك هي تجربة ثرية بالنسبة لي».

وأضاف خلال حواره على الهواء ببرنامج «صباح جديد» المُذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية» من تقيدم الإعلامية آية الكفوري، أنه تربى على اللهجة المصرية منذ صغيره، لذلك إتقانها ليس صعبًا، مؤكدًا أن مصر لها بصمة قوية في مشواره الفني.

دواعي السفر مسلسل دواعي السفر مسلسل دواعى سفر مسلسل ريفو كامل الباشا

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