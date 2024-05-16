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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

إيرادات السينما أمس|«السرب» يواصل تصدّره و«فاصل من اللحظات اللذيذة» يتفوّق على «شقو» لأول مرة

صدى البلد

تنافست 4 أعمال سينمائية على شباك التذاكر حاليًا، وهي “السرب” من بطولة أحمد السقا وفيلم “شقو” من بطولة عمرو يوسف، و"فاصل من اللحظات اللذيذة" من بطولة هشام ماجد، وفيلم “على ماشي” من بطولة علي ربيع. 

 

وفي السطور التالية نرصد تفاصيل إيرادات تلك الأعمال ليلة أمس.

 

السرب :

 

تصدّر فيلم السرب شباك التذاكر دور العرض، منذ عرضه بالسينمات، حيث حقق العمل إيرادات وصلت إلى   803,982 جنيه مصري  .

 

 

الفيلم يسرد أحداثًا حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية ، وتبدأ أحداث البرومو بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الأحداث في "درنة" وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخري بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، ويجسد النجم أحمد السقا، دور ضابط في المخابرات المصرية ينجح في التوغل داخل التنظيم الإرهابي، بينما يظهر كل من النجم آسر ياسين وكريم فهمي والنجم شريف منير ضباط في القوات الجوية المصرية والمسئولين عن تنفيذ المهمة.ج

 

فيلم "السرب" يشارك فى بطولته كل من، أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

 

فاصل من اللحظات اللذيذة


أما فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة جاء فى المركز الثاني لاول مرة حيث حقق إيرادات بلغت قيمتها 393,759 جنيهاً.  

وعلّق هشام ماجد على الانتقادات التى واجهها بسبب فيلمه الجديد "فاصل من اللحظات اللذيذة" بأنه يتشابه مع فيلم "باربى".

وقال هشام ماجد فى برنامج et بالعربى: بنقدم أدوار شخصيتين في عالم موازي، والفيلم ملوش علاقة بباربي بس فعلا هنا الزاهد شبه باربي، عشان كده الناس ربطت بين العملين، والناس لما تشوف هتفهم قصة الفيلم. 

في أسبوعه الأول.. السرب يقترب من المليون العاشر في السينمات السعودية

إيرادات السينما المصرية.. السرب يقترب من 26 مليونًا وشقو من الـ70 مليونًا

 

شقو 


جاء فى المركز الثااث فيلم شقو والذى حقق إيرادات بلغت 416,463 جنيهاً، ليصل اجمالي ما حققه 357,956 جنيهاً. 

فيلم «شقو» من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما بعد أن قدما معا مسلسل «عشم إبليس» ضمن موسم دراما رمضان 2017 وفيلم «كدبة كل يوم» ومسلسل «المواطن إكس» ومسلسل «طرف تالت» وفيلم «هيبتا».

ويشاركهما البطولة يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبو الحسن ومحمد جمعة من تأليف وسام صبري وإنتاج أحمد السبكى وإخراج كريم السبكي.

 


عالماشي:


وتذيل القائمة فيلم عالماشى والذى حقق إيرادات بلغت قيمتها 74,315 جنيه ليصل اجمالي ما حققه 48,465 جنيهًا.

فيلم “عالماشي” بطولة علي ربيع، وكريم عفيفي، وآية سماحة، وصلاح عبد الله، وانتصار، وعبد الله مشرف، وعدد من نجوم الكوميديا.

العمل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز وهدير الشريف، وإخراج محمد الخيبري. 

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