في أسبوعه الأول.. السرب يقترب من المليون العاشر في السينمات السعودية

تمكن فيلم “السرب” من بطولة الفنان أحمد السقا من التواجد ضمن قائمة الأعمال الأعلى تحقيقا للإيرادات في المملكة العربية السعودية.

وحقق فيلم “السرب” مايزيد على 9 ملايين 700 ألف جنيه في أول أسبوع عرض في السينمات السعودية



الفيلم يسرد أحداثا حقيقية لأبطال القوات المسلحة المصرية، وتبدأ أحداث البرومو بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الأحداث في "درنة"، وسرعان ما يظهر أبطال العمل وهم يقومون بتنفيذ الأوامر بضرب عدة أماكن لمجموعات إرهابية والعودة مرة أخرى بعد تنفيذ المهمة على أكمل وجه.

ويجسد الفنان دياب شخصية قائد جناح عسكري في تنظيم داعش الإرهابي، ويجسد النجم أحمد السقا، دور ضابط في المخابرات المصرية ينجح في التوغل داخل التنظيم الإرهابي، بينما يظهر كل من النجم آسر ياسين وكريم فهمي والنجم شريف منير كضباط في القوات الجوية المصرية والمسئولين عن تنفيذ المهمة.

فيلم "السرب" يشارك فى بطولته كل من أحمد السقا، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.