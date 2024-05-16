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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السكرتير العام المساعد يشرف على حملة مكبرة لرفع الإشغالات ببني سويف وناصر

صدى البلد

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات بكافة مراكز ومدن المحافظة، بالإضافة إلي متابعة حالة النظافة العامة بالقرى والمدن والأحياء، ورفع القمامة والمخلفات والتراكمات أولًا بأول، للحفاظ على الشكل الحضاري للمحافظة، فضلا عن التصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، أشرف اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد على حملة  لرفع إشغالات الطريق العام والتعديات على الأرصفة، استهدفت طريق دمو والمناطق الواقعة على الطريق بزمام مركزي بني سويف وناصر ،وذلك في وجود مسؤولى الوحدة المحلية من إدارات وأقسام الإشغالات والكهرباء  والنظافة والبيئة والحملة الميكانيكية 

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وقد أسفرت الحملة عن كميات من المخلفات  وتراكمات من القمامة ، بجانب رفع العديد من  الإشغالات العشوائية وغير القانونية ، التي تعيق الحركة المرورية وحركة السير والمشاة، شملت (  لافتات إعلانية مخالفة و بانرات/ مخالفات علي جانب الطريق ، مخلفات نباتية وحشائش وأكشاك قديمة) ..وذلك باستخدام  معدات وسيارات الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية والمجلس القروي

 

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