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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

ذكرياته مع الزعيم وعمر الشريف.. محسن أحمد يكشف أسراره في "بالخط العريض"

صدى البلد

يحل المخرج ومدير التصوير الدكتور محسن أحمد، ضيفا على الإعلامية إيمان أبوطالب، ببرنامج “بالخط العريض”، يوم الجمعة المقبل.

وخلال الحلقة يكشف مدير التصوير الأشهر في مصر، العديد من الأسرار والذكريات، حول العديد من الأعمال السينمائية التي قدمها للشاشة الفضية بمشاركة الكثير من النجوم.

ويكشف الدكتور محسن أحمد صاحب أهم الأفلام في تاريخ السينما، لأول مرة، كواليس عمله مع المخرج الكبير محمد خان وسر خناقته مع المخرج الكبير محمد خان في فيلم زوجة رجل مهم، والشخص الذي أعاده للتصوير مرة أخرى.

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كما تحدث "أحمد" خلال الحلقة عن رأيه في الكيت كات الذي حقق نجاحا كبيرا، وسر هذا النجاح.

أيضا تحدث "أحمد" عن تجربته في الإخراج ولماذا لم يستمر في الإخراج وفضل العودة كمدير للتصوير، بعدما أخرج فيلمين حققا نجاحا كبيرا.

كما تحدث عن مشواره مع الزعيم عادل إمام، وكشف عن طلب خاص كان يطلبه الزعيم منه في كل يوم تصوير.

أيضا تحدث حول ذكرياته مع النجم العالمي عمر الشريف، في فيلم الأراجوز، مؤكداً أنه شخصية فريدة وكان متواضعا.

وخلال الحلقة تطرق أحمد إلى بداياته الفنية، وسر حبه للكاميرا، كما تحدث لأول مرة عن حياته الشخصية وعلاقته بأولاده، ورسائل أولاده له خلال الحلقة.

جدير بالذكر أن برنامج بالخط العريض، يذاع في الثامنة مساء الجمعة من كل أسبوع، على شاشة تليفزيون الحياة، وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب.
 

الإعلامية ايمان أبوطالب المخرج الكبير محمد خان برنامج بالخط العريض شاشة تليفزيون الحياه فيلم زوجة رجل مهم

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