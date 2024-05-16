موعد المران الأول للنادي الأهلي في رادس قبل مباراة الترجي التونسي

كشف الإعلامي احمد شوبير، عن موعد انطلاق مران الأهلي في تونس استعداداً للقاء الترجي في نهائي افريقيا.

وكتب: "الأهلي يخوض مرانه الأول في تونس مساء اليوم على الملعب الفرعي لإستاد حمادي العقربي برادس".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لخوض مواجهة حاسمة ضد فريق الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بحثًا عن لقب قاري جديد.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي والقناة الناقلة:

من المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم السبت المقبل، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس، تونس.

سيتم بث المباراة عبر قنوات «بي إن سبورتس»، الناقل الحصري للبطولة في القارة الأفريقية.