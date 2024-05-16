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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف مفاجأة عاجلة بشأن انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير اليوم الخميس عن تفاصيل انضمام محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، لمعسكر منتخب مصر استعدادًا لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026.

 وأوضح شوبير أن الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة حسام حسن، يسعى لتسريع هذا الانضمام.

موعد انضمام محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر


في تصريحاته الإذاعية على "راديو أون سبورت إف إم"، قال شوبير: "محمد صلاح سيخوض آخر مباراة له في الدوري الإنجليزي يوم 19 مايو، وسيحصل بعدها على فترة راحة قصيرة قبل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني لأول مرة تحت قيادة حسام حسن".

 وأضاف: "من المقرر أن ينضم صلاح لمعسكر منتخب مصر يوم 3 يونيو، تزامنًا مع بداية الأجندة الدولية. لكن حسام حسن وجهاز المنتخب يسعون لتعجيل انضمام قائد الفراعنة قبل هذا الموعد، نظراً لأن مباراة بوركينا فاسو ستكون يوم 6 يونيو".


وأشار شوبير إلى أن الجهاز الفني يبذل جهودًا لجعل صلاح ينضم للمعسكر قبل 3 يونيو، على الرغم من حاجته للراحة بعد انتهاء الموسم في إنجلت

الإعلامي أحمد شوبير الدوري الإنجليزي المنتخب الوطني بوركينا فاسو وغينيا بوركينا فاسو وغينيا بيساو تصفيات كأس العالم 2026 حسام حسن محمد صلاح

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