يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، لخوض مواجهة حاسمة ضد فريق الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بحثًا عن لقب قاري جديد.

موعد مباراة الأهلي والترجي التونسي والقناة الناقلة:

من المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم السبت المقبل، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس، تونس.

سيتم بث المباراة عبر قنوات «بي إن سبورتس»، الناقل الحصري للبطولة في القارة الأفريقية.

مشوار الأهلي والترجي إلى النهائي:

تمكن الأهلي من الوصول إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تفوقه على مازيمبي الكونغولي، حيث انتهت مباراة الذهاب في لوبومباشي بالتعادل السلبي، وفاز الأهلي في لقاء الإياب بالقاهرة بثلاثة أهداف دون رد.

أما الترجي، فقد تأهل إلى النهائي بعد التغلب على صن داونز الجنوب أفريقي، بتحقيق الفوز ذهابًا وإيابًا بهدف نظيف في كل مباراة.

بعثة الأهلي في تونس:

وصلت بعثة الأهلي إلى مطار قرطاج الدولي في تونس العاصمة، أمس الأربعاء، بعد رحلة استغرقت أكثر من 3 ساعات.

وكان في استقبال البعثة حمدي المؤدب، رئيس نادي الترجي التونسي.