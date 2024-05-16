يمثل خطورة على الأهلى.. شوبير: قيادي بالزمالك عرقل ضم مهاجم الترجي للأبيض

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل مثيرة حول مفاوضات الزمالك السابقة مع التوجولي روجر أهولو، مهاجم الترجي التونسي، مشيرًا إلى أن اللاعب كان قريبًا جدًا من الانضمام إلى صفوف الزمالك في عهد الإدارة السابقة، إلا أن الصفقة لم تكتمل.

قصة روجر أهولو مع الزمالك



في برنامجه «مع شوبير» على «راديو أون سبورت إف إم»، أوضح شوبير أن المشرف العام السابق على الكرة في الزمالك عرقل التعاقد مع روجر أهولو، بحجة أن مستواه لا يناسب الفريق الأبيض، مما أدى إلى توقف المفاوضات وإلغاء الصفقة.

وأضاف شوبير أن روجر أهولو يعد مهاجمًا قويًا ومميزًا، ويتوقع أن يكون من أبرز عوامل خطورة فريق الترجي التونسي في مواجهته المرتقبة ضد الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراتي الأهلي والترجي:



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تكون مباراة الإياب الحاسمة يوم السبت الموافق 25 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.