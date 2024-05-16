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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نقل البرلمان تقر موازنة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بمبلغ 19 مليار جنيه

علاء عابد رئيس لجنة
علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

أقرت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد ، خلال اجتماعها اليوم على مشروعي قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، للعام المالي 2024/2025 .

 

بلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة 
العامة لميناء الإسكندرية للعام المالى 2024/2025 مبلغ 19 مليار و600 مليون و546 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالى الجارى 2023/2024، مبلغ 14 مليار 986 مليون و924 الف جنية، بزيادة قدرها 4 مليار و613 مليون و622 ألف جنيه، بنسبة 31%.


أولا: الموازنة الجارية للهيئة العامة لميناء الإسكندرية بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالى 2024/2025، مبلغ 10 مليار و152 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023/2024، مبلغ 6 مليار 534 مليون جنية، بزيادة قدرها 3 مليار و618 مليون جنيه، بنسبة 55%.


مقسمة على النحو التالى: جملة التكاليف والمصروفات 8.428.897.000، أرباح موزعة (فائض الحكومة)1.723.103.000
إجمالى الموازنة مبلغ 10 مليار و152 مليون جنية 10,152,000,000


بلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالية 2024/2025، مبلغ 9 مليار و448 مليون و546 الف جنية، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023/2024، مبلغ 8 مليار و452 مليون و924 الف جنية، بزيادة قدرها 995 مليون و622 الف جنية، بنسبة 12%.
تنقسم إلى (أ) الموازنة الاستثمارية و(ب) موازنة التحويلات الرأسمالية.

 

بلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للهيئة للعام المالى 2024/2025، مبلغ 7 مليار و620 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023/2024، مبلغ 5 مليار و597 مليون، بزيادة قدرها 2 مليار و23 مليون جنية، بنسبة 36%.

كما بلغت تقديرات موازنة التحويلات الرأسمالية للهيئة للعام المالى 2024/2025، مبلغ مليار و828 مليون جنيه و546 الف جنية، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2023/2024، مبلغ 2 مليار و855 مليون و924 الف جنية، بخفض قدره مليار و27 مليون جنية و546 الف جنية، بنسبة خفض 36%.

لجنة النقل التنمية الاقتصادية ميناء الإسكندرية

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