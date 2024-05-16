رئيس المجلس القيادي الرئاسي اليمني يؤكد الالتزام بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته

ألقى الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس القيادي الرئاسي اليمني كلمة أمام الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمؤتمر القمة العربي في المنامة. وشدد في كلمته على دعم اليمن الثابت للقضية الفلسطينية في ظل صراعاتها مع ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران والتي لا تزال تعيق الاستقرار في المنطقة.

دعم فلسطين:

أكد الدكتور العليمي التزام اليمن التاريخي بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة. وأكد أنه على الرغم من الحرب المستمرة في اليمن، إلا أن القضية الفلسطينية تظل الشغل الشاغل. ودعا العليمي إلى الوحدة بين جميع الفصائل الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، مشددًا على أن هذا التضامن أمر بالغ الأهمية لصمودهم وتقليل تكاليف نضالهم.

التضامن العربي والدبلوماسية:

أشاد الرئيس اليمني بمؤتمرات القمة العربية الأخيرة التي ركزت على القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن انعقاد قمتين من هذا القبيل خلال ستة أشهر يبعث برسالة دعم قوية للنضال الفلسطيني. وأكد أن التضامن العربي والدبلوماسية الفعالة هما السبيل الأكثر فعالية لمواجهة الاحتلال والاستبداد والعنصرية الإسرائيلية.

سلط د. العليمي الضوء على جهود اللجنة الوزارية للقمة العربية الإسلامية بقيادة المملكة العربية السعودية، والتي حققت تضامنا دوليا غير مسبوق مع القضية الفلسطينية، بما في ذلك صدور قرار تاريخي من الجمعية العامة للأمم المتحدة يعترف بأهلية فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

الموقف الدبلوماسي اليمني:

وأعرب الدكتور العليمي عن ارتياحه للجهود الدبلوماسية العربية الجماعية المتواصلة، مشيدا بدور مصر وقطر في تخفيف آثار العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين. وشدد على أهمية التمييز بين الدعم الحقيقي للحقوق الفلسطينية وبين المناورات السياسية الانتهازية التي تسعى إلى تحقيق مكاسب إقليمية وصرف الانتباه عن القضايا الأساسية.

التحديات التي تفرضها مليشيات الحوثي:

تطرق الدكتور العليمي إلى الصراع الداخلي في اليمن، وانتقد مليشيات الحوثي لتهربها من جهود السلام وتفاقم عدم الاستقرار الإقليمي. وأشار إلى أن أفعالهم، مثل استهداف المنشآت النفطية وخطوط الشحن الدولية، لم تضر القضية الفلسطينية فحسب، بل شكلت أيضا تهديدات أوسع للأمن والتنمية الإقليميين. وحذر من أن ممارسات الميليشيات تهدد الملاحة الدولية وأمن التجارة العالمية، وتقوض فرص التنمية والتعاون بين الدول العربية.

الدعوة للوحدة العربية:

اختتم الدكتور العليمي كلمته بدعوة القادة العرب إلى مواجهة المشاريع التي تستهدف الدول الوطنية، مؤكدا على أهمية الرد العربي الجماعي والاستراتيجي على التهديدات الإقليمية. وأعرب عن ثقته في أن تكون القمة "قمة الحكمة" وتمثل تحولا كبيرا في العمل العربي المشترك نحو السلام والاستقرار.

وفي كلمته، سلط الدكتور العليمي الضوء على المصير المتشابك لليمن وفلسطين، وصور نضال اليمن كجزء من صراع إقليمي أكبر يتطلب حله قيادة عربية موحدة ومبدئية. ودعت تصريحاته إلى التضامن والدبلوماسية الفعالة والتمييز الواضح بين الدعم الحقيقي للعدالة والتدخل الانتهازي.